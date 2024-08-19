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Чемпионат Испании
Мальорка
18.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
19 августа 2024, 00:30 | Обновлено 19 августа 2024, 00:37
214
0

Мбаппе на голодном пайке. Реал потерял очки в матче против Мальорки

Матч 1-го тура Ла Лиги завершился вничью со счетом 1:1

19 августа 2024, 00:30 | Обновлено 19 августа 2024, 00:37
214
0
Мбаппе на голодном пайке. Реал потерял очки в матче против Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа прошел матч 1-го тура Ла Лиги между командами Мальорка и Реал Мадрид (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречались на стадионе Майорка-Сон-Муа в городе Пальма-де-Майорка.

На 13-й минуте бразилец Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме (1:0). На 53-й минуте Ведат Мурики ударом головой после углового сравнял счет для хозяев поля (1:1).

Звездный форвард Реала Килиан Мбаппе отличиться не сумел. Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве, а ворота мадридского клуба защищал Тибо Куртуа

Матч завершился вничью (1:1), чемпион Испании потерял очки в первом туре.

Ла Лига. 1-й тур, 18 августа

Мальорка – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Мурики, 53 – Родриго, 13

Удаление: Менди, 90+7 (Реал)

ГОЛ! 0:1. Родриго, 13 мин

ГОЛ! 1:1. Ведат Мурики, 53 мин

События матча

90’ +7
Ферлан Менди (Реал Мадрид) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Родриго Гоес Ведат Мурики Мальорка - Реал Килиан Мбаппе Андрей Лунин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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