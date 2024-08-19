Мбаппе на голодном пайке. Реал потерял очки в матче против Мальорки
Матч 1-го тура Ла Лиги завершился вничью со счетом 1:1
18 августа прошел матч 1-го тура Ла Лиги между командами Мальорка и Реал Мадрид (1:1).
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Команды встречались на стадионе Майорка-Сон-Муа в городе Пальма-де-Майорка.
На 13-й минуте бразилец Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме (1:0). На 53-й минуте Ведат Мурики ударом головой после углового сравнял счет для хозяев поля (1:1).
Звездный форвард Реала Килиан Мбаппе отличиться не сумел. Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве, а ворота мадридского клуба защищал Тибо Куртуа
Матч завершился вничью (1:1), чемпион Испании потерял очки в первом туре.
Ла Лига. 1-й тур, 18 августа
Мальорка – Реал Мадрид – 1:1
Голы: Мурики, 53 – Родриго, 13
Удаление: Менди, 90+7 (Реал)
ГОЛ! 0:1. Родриго, 13 мин
ГОЛ! 1:1. Ведат Мурики, 53 мин
События матча
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