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Чемпионат Испании
Мальорка
18.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 августа 2024, 00:45 |
346
0

Мальорка – Реал – 1:1. Гол Родриго победу не принес. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Ла Лиги

19 августа 2024, 00:45 |
346
0
Мальорка – Реал – 1:1. Гол Родриго победу не принес. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа прошел матч 1-го тура Ла Лиги между командами Мальорка и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречались на стадионе Майорка-Сон-Муа в городе Пальма-де-Майорка.

На 13-й минуте бразилец Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме (1:0).

На 53-й минуте Ведат Мурики ударом головой после углового сравнял счет для хозяев поля (1:1).

Ла Лига. 1-й тур, 18 августа

Мальорка – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Мурики, 53 – Родриго, 13

Удаление: Менди, 90+7 (Реал)

ГОЛ! 0:1. Родриго, 13 мин

ГОЛ! 1:1. Ведат Мурики, 53 мин

События матча

90’ +7
Ферлан Менди (Реал Мадрид) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Родриго Гоес Мальорка - Реал Ведат Мурики
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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