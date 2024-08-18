18 августа состоится матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид.

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Поединок пройдет на стадионе Эстади Мальорка Сон Моикс на Пальме. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

В прошлом сезоне чемпионата Испании королевский клуб вместе с украинским голкипером Андреем Луниным взял чемпионство с 95 пунктами. Мальорка в кампании 2023/24 стала 15-й с 40 очками.

Мальорка – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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