Мальорка – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Ла Лиги 2024/25
18 августа состоится матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Эстади Мальорка Сон Моикс на Пальме. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
В прошлом сезоне чемпионата Испании королевский клуб вместе с украинским голкипером Андреем Луниным взял чемпионство с 95 пунктами. Мальорка в кампании 2023/24 стала 15-й с 40 очками.
Мальорка – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на сервисе MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист, которого покупали под Роберто Де Дзерби, ушел из стана «горняков» бесплатно
Хавбек киевлян забил 57-й мяч в УПЛ на чужих полях