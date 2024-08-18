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Чемпионат Испании
Мальорка
18.08.2024 22:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 августа 2024, 21:11 | Обновлено 18 августа 2024, 21:33
310
0

Мальорка – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Ла Лиги 2024/25

18 августа 2024, 21:11 | Обновлено 18 августа 2024, 21:33
310
0
Мальорка – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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18 августа состоится матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Эстади Мальорка Сон Моикс на Пальме. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

В прошлом сезоне чемпионата Испании королевский клуб вместе с украинским голкипером Андреем Луниным взял чемпионство с 95 пунктами. Мальорка в кампании 2023/24 стала 15-й с 40 очками.

Мальорка – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на сервисе MEGOGO.

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Реал Мадрид Мальорка Мальорка - Реал смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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