Третья победа кряду. Зальцбург перед Динамо сыграл матч чемпионата Австрии
Команда набрала 9 очков на старте сезона
Зальцбург, который 21 августа проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо, в игре чемпионата Австрии одолел ЛАСК 1:0.
Для команды это третья кряду победа на старте сезона.
В составе ЛАСКа отметим украинского защитника Максима Таловерова, который отыграл второй тайм.
Чемпионат Австрии. 3-й тур
ЛАСК – Зальцбург 0:1
Гол: Йео, 64
Зальцбург: Бласвих, ван дер Бремпт (Дедич, 69), Пьятковски, Байдоо, Терзич, Диамбу, Капальдо (Меллберг, 90), Кьяергаард (Бидструп, 61), Дагим, Патков (Йео, 61), Доргелес (Глух, 61)
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