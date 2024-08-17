Третья победа кряду. Зальцбург перед Динамо сыграл матч чемпионата Австрии

Зальцбург, который 21 августа проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо, в игре чемпионата Австрии одолел ЛАСК 1:0.

Для команды это третья кряду победа на старте сезона.

В составе ЛАСКа отметим украинского защитника Максима Таловерова, который отыграл второй тайм.

Чемпионат Австрии. 3-й тур

ЛАСК – Зальцбург 0:1

Гол: Йео, 64

Зальцбург: Бласвих, ван дер Бремпт (Дедич, 69), Пьятковски, Байдоо, Терзич, Диамбу, Капальдо (Меллберг, 90), Кьяергаард (Бидструп, 61), Дагим, Патков (Йео, 61), Доргелес (Глух, 61)