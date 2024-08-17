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Лига чемпионов
17 августа 2024, 22:24 | Обновлено 17 августа 2024, 22:41
591
0

Третья победа кряду. Зальцбург перед Динамо сыграл матч чемпионата Австрии

Команда набрала 9 очков на старте сезона

17 августа 2024, 22:24 | Обновлено 17 августа 2024, 22:41
591
0
Третья победа кряду. Зальцбург перед Динамо сыграл матч чемпионата Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Зальцбург, который 21 августа проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо, в игре чемпионата Австрии одолел ЛАСК 1:0.

Для команды это третья кряду победа на старте сезона.

В составе ЛАСКа отметим украинского защитника Максима Таловерова, который отыграл второй тайм.

Чемпионат Австрии. 3-й тур

ЛАСК – Зальцбург 0:1
Гол: Йео, 64

Зальцбург: Бласвих, ван дер Бремпт (Дедич, 69), Пьятковски, Байдоо, Терзич, Диамбу, Капальдо (Меллберг, 90), Кьяергаард (Бидструп, 61), Дагим, Патков (Йео, 61), Доргелес (Глух, 61)

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Динамо Киев РБ Зальцбург Динамо - РБ Зальцбург Лига чемпионов чемпионат Австрии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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