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WTA
18 августа 2024, 20:07 | Обновлено 18 августа 2024, 20:10
249
0

Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати

Ига уступила Арине в двух сетах в полуфинальном противостоянии

18 августа 2024, 20:07 | Обновлено 18 августа 2024, 20:10
249
0
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

18 августа состоялся полуфинальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) неожиданно проиграла 3-й сеяной Арине Соболенко в двух сетах за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Арина Соболенко [3] – 3:6, 3:6

Во второй партии Ига отыграла в сумме 9 матчболов и была близка к камбек с 1:5, но не сумела довести начатое до конца.

Это была 12-я встреча соперниц. На счету Свентек 8 побед в очный противостояниях, у Соболенко – 4.

В финале престижных соревнований на кортах США Соболенко сыграет против победительницы матча Джессика Пегула – Палуа Бадоса.

Интересно, что в прошлом году и Свентек, и Соболенко вылетели из турнира в Цинциннати на стадии 1/2 финала. Тогда титул завоевала Коко Гофф.

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Ига Свёнтек Арина Соболенко WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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