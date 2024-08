Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати

18 августа состоялся полуфинальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) неожиданно проиграла 3-й сеяной Арине Соболенко в двух сетах за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Арина Соболенко [3] – 3:6, 3:6

Во второй партии Ига отыграла в сумме 9 матчболов и была близка к камбек с 1:5, но не сумела довести начатое до конца.

Это была 12-я встреча соперниц. На счету Свентек 8 побед в очный противостояниях, у Соболенко – 4.

В финале престижных соревнований на кортах США Соболенко сыграет против победительницы матча Джессика Пегула – Палуа Бадоса.

Интересно, что в прошлом году и Свентек, и Соболенко вылетели из турнира в Цинциннати на стадии 1/2 финала. Тогда титул завоевала Коко Гофф.

