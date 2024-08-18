Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
В топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо
С 16 по 18 августа прошли матчи 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Киевские Динамо и донецкий Шахтер не без сложностей взяли по три очка в этом туре, обыграв новичков УПЛ – Карпаты и Левый Берег соответственно.
Вверху турнирной таблицы сложилась уникальная ситуация: 7 команд набрали по 6 очков!
В топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо. Далее идут Кривбасс, Заря, ЛНЗ и Ворскла (все – по 6 очков). При этом Александрия и Динамо пока что не теряли очков в чемпионате, а остальные 5 клубов имеют по 2 победы и 1 поражению.
Внизу турнирной таблицы находятся Верес, Оболонь (по 1 баллу) и Левый Берег (без набранных пунктов).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 3-й тур
🔹 16 августа (пятница)
- 15:30. Черноморец Одесса – Колос Ковалевка – 1:0
- 18:00. Ворскла Полтава – Оболонь Киев – 2:0
🔹 17 августа (суббота)
- 13:00. Заря Луганск – Александрия – 1:2
- 15:30. Полесье Житомир – Ингулец Петрово – 1:1
- 18:00. Карпаты Львов – Динамо Киев – 1:3
🔹 18 августа (воскресенье)
- 15:30. Верес Ровно – Кривбасс Кривой Рог – 0:2
- 15:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 3:1
- 18:00. Левый Берег Киев – Шахтер Донецк – 0:1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
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