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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 21:45 | Обновлено 18 августа 2024, 21:46
3504
3

Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков

В топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо

18 августа 2024, 21:45 | Обновлено 18 августа 2024, 21:46
3504
3
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
ФК Александрия

С 16 по 18 августа прошли матчи 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевские Динамо и донецкий Шахтер не без сложностей взяли по три очка в этом туре, обыграв новичков УПЛ – Карпаты и Левый Берег соответственно.

Вверху турнирной таблицы сложилась уникальная ситуация: 7 команд набрали по 6 очков!

В топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо. Далее идут Кривбасс, Заря, ЛНЗ и Ворскла (все – по 6 очков). При этом Александрия и Динамо пока что не теряли очков в чемпионате, а остальные 5 клубов имеют по 2 победы и 1 поражению.

Внизу турнирной таблицы находятся Верес, Оболонь (по 1 баллу) и Левый Берег (без набранных пунктов).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 3-й тур

🔹 16 августа (пятница)

  • 15:30. Черноморец Одесса – Колос Ковалевка – 1:0
  • 18:00. Ворскла Полтава – Оболонь Киев – 2:0

🔹 17 августа (суббота)

  • 13:00. Заря Луганск – Александрия – 1:2
  • 15:30. Полесье Житомир – Ингулец Петрово – 1:1
  • 18:00. Карпаты Львов – Динамо Киев – 1:3

🔹 18 августа (воскресенье)

  • 15:30. Верес Ровно – Кривбасс Кривой Рог – 0:2
  • 15:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 3:1
  • 18:00. Левый Берег Киев – Шахтер Донецк – 0:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Falko
А перед початком чемпіонату взагалі в усіх 16 команд була однакова кількість очок. А також абсолютна рівність за додатковими показниками. Оце я розумію - щільність! ))
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+2
_Quantum19_
Звісно, унікально. Ще й у деяких команд по грі в запасі. Хіба було колись інакше?
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0
Ukraine99
Уникальная уникальность  
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-3
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