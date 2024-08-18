Италия18 августа 2024, 22:17 | Обновлено 18 августа 2024, 22:23
178
0
Наполи потерпел фиаско в матче с Вероной. Болонья и Удинезе разошлись миром
Вечером 18 августа состоялись два матча 1-го тура Серии A
18 августа 2024, 22:17 | Обновлено 18 августа 2024, 22:23
178
0
Вечером 18 августа состоялись два матча 1-го тура Серии A.
Наполи потерпел фиаско в гостевом матче с Вероной (0:3).
Болонья и Удинезе разошлись миром, забив по одному голу (1:1).
Серия A. 1-й тур, 18 августа
Верона – Наполи – 3:0
Голы: Ливраменту, 50, Москера, 75, 90+4
Болонья – Удинезе – 1:1
Голы: Орсолини, 57 (пен) – Джанетти, 68
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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