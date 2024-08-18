Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи потерпел фиаско в матче с Вероной. Болонья и Удинезе разошлись миром
Чемпионат Италии
Болонья
18.08.2024 19:30 – FT 1 : 1
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 августа 2024, 22:17 | Обновлено 18 августа 2024, 22:23
178
0

Наполи потерпел фиаско в матче с Вероной. Болонья и Удинезе разошлись миром

Вечером 18 августа состоялись два матча 1-го тура Серии A

18 августа 2024, 22:17 | Обновлено 18 августа 2024, 22:23
178
0
Наполи потерпел фиаско в матче с Вероной. Болонья и Удинезе разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 августа состоялись два матча 1-го тура Серии A.

Наполи потерпел фиаско в гостевом матче с Вероной (0:3).

Болонья и Удинезе разошлись миром, забив по одному голу (1:1).

Серия A. 1-й тур, 18 августа

Верона – Наполи – 3:0

Голы: Ливраменту, 50, Москера, 75, 90+4

Болонья – Удинезе – 1:1

Голы: Орсолини, 57 (пен) – Джанетти, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
По теме:
ВИДЕО. Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме
«Он не входит в наши планы». Тьяго Мотта рассказал о будущем Кьезы
ВИДЕО. Реал Сосьедад уступил Райо Вальекано на старте Ла Лиги
чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Верона Болонья Удинезе видео голов и обзор Риккардо Орсолини
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Футбол | 18 августа 2024, 20:30 31
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси

Энцо Мареска начал сезон с поражения на своем поле

Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина
Футбол | 18 августа 2024, 11:31 18
Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина
Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина

Арда Кардешлер обслуживал товарищеский матч между россией и Сербией

Барса, хватить спать на старых вымпелах времен Месси! 
Футбол | 18.08.2024, 06:15
Барса, хватить спать на старых вымпелах времен Месси! 
Барса, хватить спать на старых вымпелах времен Месси! 
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Футбол | 18.08.2024, 22:41
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Футбол | 18.08.2024, 21:45
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
17.08.2024, 04:12 2
Теннис
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 24
Футбол
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
16.08.2024, 22:24 1
Теннис
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 170
Футбол
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
17.08.2024, 20:26 10
Футбол
ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды
ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды
17.08.2024, 16:31 9
Футбол
Реал Мадрид привлек к тренировкам с основной командой 17-летнего украинца
Реал Мадрид привлек к тренировкам с основной командой 17-летнего украинца
17.08.2024, 17:58 4
Футбол
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
17.08.2024, 19:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем