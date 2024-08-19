Конте выступил с заявлением после 0:3 Наполи от Вероны

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мнением о матче 1-го тура Серии А 2024/2025, в котором его команда на выезде проиграла «Вероне» со счетом 0:3.

«Мне хочется сказать, что мы должны извиниться перед неаполитанскими болельщиками, которые следят за нами с такой страстью. Я тренер, и это правильно, что я беру на себя всю ответственность.

Я смиренно прошу прощения, потому что второй тайм был неприемлемым. Игра показала, что нам нужно усердно работать во всех аспектах. Я приехал в Неаполь с большим энтузиазмом и огромным желанием. Если могу помочь «Наполи», я это сделаю», – заявил Конте.

Как известно, Антонио Конте возглавил «Наполи» в летнее межсезонье этого года.