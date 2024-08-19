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19 августа 2024, 10:03 | Обновлено 19 августа 2024, 10:11
937
0

Конте выступил с заявлением после 0:3 Наполи от Вероны

Наставник неаполитанцев – о фиаско команде

19 августа 2024, 10:03 | Обновлено 19 августа 2024, 10:11
937
0
Конте выступил с заявлением после 0:3 Наполи от Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мнением о матче 1-го тура Серии А 2024/2025, в котором его команда на выезде проиграла «Вероне» со счетом 0:3.

«Мне хочется сказать, что мы должны извиниться перед неаполитанскими болельщиками, которые следят за нами с такой страстью. Я тренер, и это правильно, что я беру на себя всю ответственность.

Я смиренно прошу прощения, потому что второй тайм был неприемлемым. Игра показала, что нам нужно усердно работать во всех аспектах. Я приехал в Неаполь с большим энтузиазмом и огромным желанием. Если могу помочь «Наполи», я это сделаю», – заявил Конте.

Как известно, Антонио Конте возглавил «Наполи» в летнее межсезонье этого года.

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Антонио Конте Наполи Верона чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: Football-Italia
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