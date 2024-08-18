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  4. Сыграет ли Довбик? Известен состав Ромы на стартовый матч в Серии А 2024/25
Италия
18 августа 2024, 20:49 | Обновлено 18 августа 2024, 21:45
3518
5

Сыграет ли Довбик? Известен состав Ромы на стартовый матч в Серии А 2024/25

18 августа в 21:45 римляне сыграют против Кальяри в 1-м туре чемпионата Италии

18 августа 2024, 20:49 | Обновлено 18 августа 2024, 21:45
3518
5
Сыграет ли Довбик? Известен состав Ромы на стартовый матч в Серии А 2024/25
ФК Рома

18 августа состоится матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард гостей Артем Довбик попал в стартовый состав. Для украинца это будет дебют в официальных матчах за римлян.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.

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Артем Довбик стартовые составы Рома Рим Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Saar
Удачі!
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+3
Test
Артем давай дубль, як мінімум.... 
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0
antt
Тут питання чи відзначиться Довбик в першому матчі Серії А (хоча в жироні це нібито був перший гол в першому матчі але не чемпвонаті), в другому, чи в третьому. Якщо не буде голів це буде перебор. Хоча Кальярі ніби не сильний клуб тому всі можливості в Довбика бо якщо далі Мілан чи Інтер то це буде напевно важкувато. Цікаво як вплине італійське катеначо  на його гольові можливості.
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-1
shef63
Нічого в нього в Ромі не вийде. Треба було за Жирону триматись. Це його команда. Та й в Лізі Чемпіонів би пограв.
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-1
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