Сыграет ли Довбик? Известен состав Ромы на стартовый матч в Серии А 2024/25
18 августа в 21:45 римляне сыграют против Кальяри в 1-м туре чемпионата Италии
18 августа состоится матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.
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Поединок пройдет на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский форвард гостей Артем Довбик попал в стартовый состав. Для украинца это будет дебют в официальных матчах за римлян.
Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.
Così in campo per #CagliariRoma 👇 pic.twitter.com/PwLin4qtjH— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 18, 2024
📋 Ecco la nostra formazione per #CagliariRoma 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) August 18, 2024
🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/tLUnQSny4Q
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