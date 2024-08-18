Сыграет ли Довбик? Известен состав Ромы на стартовый матч в Серии А 2024/25

18 августа состоится матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

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Поединок пройдет на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард гостей Артем Довбик попал в стартовый состав. Для украинца это будет дебют в официальных матчах за римлян.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.