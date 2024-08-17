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Чемпионат Италии
Кальяри
18.08.2024 21:45 - : -
Рома
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Италия
17 августа 2024, 08:45 | Обновлено 17 августа 2024, 09:36
126
0

Кальяри – Рома. Дебют Довбика в Серии А? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура чемпионата Италии 18 августа в 21:45 по Киеву

17 августа 2024, 08:45 | Обновлено 17 августа 2024, 09:36
126
0
Кальяри – Рома. Дебют Довбика в Серии А? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А 2024/2025 между командами «Кальяри» и «Рома» Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Унипол-Домус» в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

В этом матче за «Рому» может впервые в Серии А сыграть украинский нападающий Артем Довбик, который этим летом перешел из испанской «Жироны».

В прошлой кампании «Кальяри» финишировал на 16-й позиции, набрав 36 очков, а «Рома» завершила сезон 6-й, имея в активе 63 пункта.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Кальяри Рома Рим Артем Довбик смотреть онлайн Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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