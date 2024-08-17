Кальяри – Рома. Дебют Довбика в Серии А? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура чемпионата Италии 18 августа в 21:45 по Киеву
В воскресенье, 18 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А 2024/2025 между командами «Кальяри» и «Рома» Рим.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Унипол-Домус» в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
В этом матче за «Рому» может впервые в Серии А сыграть украинский нападающий Артем Довбик, который этим летом перешел из испанской «Жироны».
В прошлой кампании «Кальяри» финишировал на 16-й позиции, набрав 36 очков, а «Рома» завершила сезон 6-й, имея в активе 63 пункта.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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