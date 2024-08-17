В воскресенье, 18 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А 2024/2025 между командами «Кальяри» и «Рома» Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Унипол-Домус» в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

В этом матче за «Рому» может впервые в Серии А сыграть украинский нападающий Артем Довбик, который этим летом перешел из испанской «Жироны».

В прошлой кампании «Кальяри» финишировал на 16-й позиции, набрав 36 очков, а «Рома» завершила сезон 6-й, имея в активе 63 пункта.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.