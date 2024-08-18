Италия18 августа 2024, 23:49 | Обновлено 19 августа 2024, 00:23
2224
0
Кальяри – Рома – 0:0. Супершанс Довбика. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Серии А 2024/25
18 августа 2024, 23:49 | Обновлено 19 августа 2024, 00:23
2224
0
18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90-й.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 1-й тур, 18 августа
Кальяри – Рома – 0:0
Видеозапись матча Кальяри – Рома
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2024, 16:30 40
После поражения от «Полесья» подопечным Марино Пушича надо восстанавливать свое реноме
Бокс | 18 августа 2024, 10:56 1
Китайский боксер считает, что украинец снова победит
Бокс | 18.08.2024, 12:03
Футбол | 18.08.2024, 06:15
Футбол | 18.08.2024, 23:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2024, 20:35 16
17.08.2024, 21:49 1
17.08.2024, 20:26 10
17.08.2024, 20:10 24
17.08.2024, 17:01 6
17.08.2024, 04:12 2
17.08.2024, 08:02 81
17.08.2024, 17:58 4