18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90-й.

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Серия А 2024/25. 1-й тур, 18 августа

Кальяри – Рома – 0:0

Видеозапись матча Кальяри – Рома