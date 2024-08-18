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Чемпионат Италии
Кальяри
18.08.2024 21:45 – FT 0 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 августа 2024, 23:49 | Обновлено 19 августа 2024, 00:23
2224
0

Кальяри – Рома – 0:0. Супершанс Довбика. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Серии А 2024/25

18 августа 2024, 23:49 | Обновлено 19 августа 2024, 00:23
2224
0
Кальяри – Рома – 0:0. Супершанс Довбика. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90-й.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 1-й тур, 18 августа

Кальяри – Рома – 0:0

Видеозапись матча Кальяри – Рома

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Кальяри Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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