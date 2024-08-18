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Чемпионат Италии
Кальяри
18.08.2024 21:45 – FT 0 : 0
Рома
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Италия
18 августа 2024, 23:39 | Обновлено 19 августа 2024, 00:47
2338
7

Артем попал в перекладину. Рома в дебютном матче Довбика не сумела победить

Римляне сыграли вничью в матче с Кальяри со счетом 0:0 в 1-м туре Серии А 2024/25

18 августа 2024, 23:39 | Обновлено 19 августа 2024, 00:47
2338
7
Артем попал в перекладину. Рома в дебютном матче Довбика не сумела победить
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа состоялся матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Для Артема это был дебютный поединок в составе волков после перехода из Жироны.

На 80-й Довбик имел отличный шанс забить. После навеса Артем пробил головой по воротам, но попал в перекладину. Спустя несколько минут украинец снова создал момент, нанеся удар. Голкипер соперников отбил мяч, который отскочил в сторону Лоренцо Пеллегрини. Пеллегрини отправил его в пустые, но рефери зафиксировал офсайд.

В параллельном поединке Лацио переиграл Венецию 3:1.

Серия А 2024/25. 1-й тур, 18 августа

Кальяри – Рома – 0:0

Лацио – Венеция – 3:1

Голы: Кастельянос, 11, Дзакканьи, 44, Алтаре, 81 (автогол) – Андерсен, 3

Фото Артема Довбика во время матча Кальяри – Рома

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Alehandro
Яка колгоспна гра була, це пздць)) У обох команд унизу м"яч майже не тримався: кілька передач і на винос... Якість прийому, обробки, передач - жахлива. Якщо б я не знав хто грає і мені сказали, що це команди другого ешелону однієї з Топ-5 ліг, я б не повірив... сподіваюсь, це тому, що тільки перша гра
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+5
TolsTIyELF
Можно и нужно лучше. Это не Жирона с Цыганковым, Савио, Гарсией, Коуту и прочими кто выкладывал ему мячи удобно.
Рома выглядела тяжело, футбол начался с выходом Дибалы.
А кальяри и судья конченные. Просто же рубили игроков Ромы. Пусть после говорят про силовой футбол апл. Серия А - вот где сила! 
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+3
Vovan78
Дарма Довбик покинув Жирону заради цього італійського варіанту Челсі. Команди просто не має, набір гравців який не може створити колективний футбол. Всі бігають, метушаться, а результату нуль. Маленький клуб Жирона грає в ЛЧ, а великому клубу Рома з такою грою до ЛЧ ще дуже далеко.
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+2
Pop
маленький довбик у ВЕЛИКОМУ  ІТАЛІЙСЬКОМУ КЛУБІ "РОМА" крок вперед - два назад
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-6
ТвояМамка
Мягко скажем ниачом 
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-7
Ron Noiill
Та відроджена жертва інцесту між кривим рогом і нелохом - кривбас , і то в рази краще грав в еврокубках. А це взагалі шо попало.
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-8
Первый Среди Равных
найгірший серед усіх хто був на полі
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-11
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