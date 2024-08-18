Артем попал в перекладину. Рома в дебютном матче Довбика не сумела победить
Римляне сыграли вничью в матче с Кальяри со счетом 0:0 в 1-м туре Серии А 2024/25
18 августа состоялся матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.
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Поединок прошел на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Для Артема это был дебютный поединок в составе волков после перехода из Жироны.
На 80-й Довбик имел отличный шанс забить. После навеса Артем пробил головой по воротам, но попал в перекладину. Спустя несколько минут украинец снова создал момент, нанеся удар. Голкипер соперников отбил мяч, который отскочил в сторону Лоренцо Пеллегрини. Пеллегрини отправил его в пустые, но рефери зафиксировал офсайд.
В параллельном поединке Лацио переиграл Венецию 3:1.
Серия А 2024/25. 1-й тур, 18 августа
Кальяри – Рома – 0:0
Лацио – Венеция – 3:1
Голы: Кастельянос, 11, Дзакканьи, 44, Алтаре, 81 (автогол) – Андерсен, 3
Фото Артема Довбика во время матча Кальяри – Рома
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