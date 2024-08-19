Тренер Ромы объяснил, почему Довбику не удалось забить в дебютном матче

В воскресенье, 18 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Серии А между командами «Кальяри» и «Рома». Игра завершилась с ничейным счетом 0:0.

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Украинский нападающий римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. За отведенное время украинец не сумел отличиться голом, хоть и имел неплохой момент с попаданием в перекладину.

Главный тренер «волков» Даниэле Де Росси после поединка высказался о 27-летнем футболисте:

«Довбик? Мы не создали для него благоприятные условия в первом тайме, ему было тяжело. Во втором мы действовали лучше, и он тоже выглядел лучше. Чувствую, он забьет много голов».

Напомним, «Рома» приобрела Артема Довбика летом 2024 года, заплатив «Жироне» 30.5+6 миллионов евро.