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Кальяри
18.08.2024 21:45 – FT 0 : 0
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19 августа 2024, 00:36 | Обновлено 19 августа 2024, 00:38
284
0

Тренер Ромы объяснил, почему Довбику не удалось забить в дебютном матче

Даниэле Де Росси не обвиняет украинца

19 августа 2024, 00:36 | Обновлено 19 августа 2024, 00:38
284
0
Тренер Ромы объяснил, почему Довбику не удалось забить в дебютном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Серии А между командами «Кальяри» и «Рома». Игра завершилась с ничейным счетом 0:0.

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Украинский нападающий римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. За отведенное время украинец не сумел отличиться голом, хоть и имел неплохой момент с попаданием в перекладину.

Главный тренер «волков» Даниэле Де Росси после поединка высказался о 27-летнем футболисте:

«Довбик? Мы не создали для него благоприятные условия в первом тайме, ему было тяжело. Во втором мы действовали лучше, и он тоже выглядел лучше. Чувствую, он забьет много голов».

Напомним, «Рома» приобрела Артема Довбика летом 2024 года, заплатив «Жироне» 30.5+6 миллионов евро.

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Даниэле Де Росси Рома Рим Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник: RomaPress
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