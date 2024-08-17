Барса, хватить спать на старых вымпелах времен Месси! 

Коронованные короли и Европы, и Испании – «Реал» - давеча наглядно продемонстрировали свою силу в игре за Суперкубок УЕФА против «Аталанты». Получилось весьма убедительно. И у Мбаппе тоже, который, как мне казалось, поначалу достаточно болезненно приспосабливался к игре в новой команде.

А еще мне показалось, что в игре за Суперкубок «Реал» даже не вспотел лишний раз. Победа откровенно на классе. Мы вам забьем, сколько захотим, вы нам – фиг с маслом.

Не покидает ощущение, что, если бы мадридцам нужно было «за сценарием» забивать еще пару мячей, «сливочные» сделали бы это, не моргнув глазом. Признаться, я, давний антагонист «Мадрида», уже прямо сейчас готов поставить несколько сотен своих гривен на то, что команда Анчелотти станет и следующим чемпионом Испании.

И мои прогнозы основываются, конечно же, в первую очередь на мощи «сливочной» армии, которая отнюдь не потеряла в серебре из-за поспешного (на мой взгляд) ухода на заслуженный отпуск Крооса. А во вторую очередь – на непонятных даже вооруженному взгляду вещах, которые до сих пор творятся в недрах извечного конкурента «Мадрида» - «Барселоне». Если перефразировать реплику, брошенную на схожую тему в свое время лихих отечественных футбольных противостояний одним из «говорящих голов» канувшего в Лету телеканала «Футбол», то получится следующее: «Барселона», хватит спать на старых вымпелах»! Потому что все, что пытается сейчас делать «больше, чем клуб», скорее похоже на надувание щек, а не на реальную работу по возвращению в число ведущих топ-клубов мира. Такое впечатление порой складывается, что боссы блауграны одной рукой подписывают важные решения, а второй рукой эти же свои решения перечеркивают.

Для подтверждения вышеупомянутой гипотезы не обязательно углубляться в дебри финансового и кадрового беспредела времен Бартоломеу. Для того, чтобы осознать, что в «Барселоне» и сейчас творится что-то непонятное, достаточно обратить внимание на прошлый сезон. И на нынешнее (летнее) межсезонье.

***

Впервые за долгие сезоны (долгие как для такого знакового клуба) «Барселона» нынешней весной вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. И была очень близка к тому, чтобы выйти и в полуфинал. Но бывший игрок команды (Дембеле) и будущий игрок «Мадрида» (Мбаппе) оказались сильно против.

Тем не менее, президент клуба Лапорта находился под впечатлением неплохого выступления команды в весенней части сезона, и решил на этой волне не отпускать Хави из команды (тот еще зимой заявил, что по окончанию сезона покинет «Камп Ноу»). Однако и лидеры команды, да и сам Лапорта выступили за то, чтобы тренер остался. И тренер решил остаться. Но все поменялось после слов Хави о том, что сейчас «Барса» по финансовой составляющей не может конкурировать с «Реалом».

Человек просто выдал то, что и так давно общеизвестно. Ну, право, если бы Шовковский сейчас заявил, что, дескать, мы пока не можем тягаться по деньгам с «Шахтером», его что, нужно было гнать из «Динамо» грязной метлой? Однако Хави погнали. «Это беда, что нынешней «Барсе» не нужны клубные легенды – Месси, Хави и я», - печалился чуть позже Рональд Куман. Он прав. Легенды нынешней «Барсе» не нужны. Но вот что нынешней «Барселоне» нужно, сказать сложно.

Вместо Хави командой стал рулить немец Ханси Флик. Не имею ничего против этого специалиста, однако на своем последнем рабочем месте (сборная Германии) он провалился. Да, с «Баварией» до этого было выиграно все, а параллельно еще и была разбита эта самая «Барселона» на пути к финалу ЛЧ, но назвать сего тренера подходящим под философию «Барселоны» весьма сложно. Но это такое дело. Дело вкуса. Может, Лапорта устал от апологетов тики-таки, и решил приглашением немецкого специалиста навести наконец-то порядок в обороне команды. Может же быть именно такой аргумент одним из в пользу приглашения этого тренера? А почему бы и нет? Собственно, уже совсем скоро мы увидим, насколько Флику удалось поменять игру команды. Или не удалось.

В этой связи хочется отметить, что календарь у «Барсы» в Примере – непростой. Стартуют на выезде с «Валенсией», где «сине-гранатовым» всегда сложно, далее дома непростая игра против «Атлетика», потом принципиальный выезд к «Райо Вальекано», затем дома с «Вальядолидом», после чего дерби с «Жироной». Той самой, которой в минувшем сезоне проиграли оба матча.

В общем, пищи для размышлений после пяти стартовых поединков «Барсы» под руководством нового тренера будет достаточно. Однако сейчас не хотелось бы забегать так далеко. Хотелось бы больше внимания акцентировать на том, как «Барселона» провела нынешнее лето.

***

Забегая наперед, отмечу, что провела хреново. Во всяком случае, пока. И теперь я позволю себе вернуться к тому тезису – о руках, не ведающих, что творит противоположная.

Безусловно, главным бичом нынешней «Барсы» является пресловутый финансовый фейр-плей. Точнее, необходимость соответствовать его требованиям/критериям. Каталонский клуб барражирует на грани. То есть, для того чтобы можно было покупать новых игроков, нужно обязательно кого-то продавать из имеющихся. Иначе дебет с кредитом «подбить» не получится.

Да, общеизвестно, что в такую неприглядную ситуацию клуб довело бывшее руководство. Но ведь и у нынешнего в этой связи рыльце в пушку.

Накануне минувшего сезона «Барса» подписала Гюндогана и Мартинеса. Игроков неплохих, но в силу возраста уже идущих с ярмарки.

Илкай хотя бы играл в основе, а вот Иньиго просидел минувший сезон либо на лавке, либо в лазарете. И эти товарищи, которым вместе свыше 66 лет, получают на двоих почти 30 миллионов евро. Отработали они эти деньги? Второй вопрос: а нафига было изначально столько закладывать в контракт?

Зарплата Левандовского, которому совсем скоро стукнет 36 лет, и того больше – порядка 35 миллионов евро в год. Поговаривают, что даже Мбаппе, который моложе поляка на десять лет, «Реал» платит меньше.

Добавим к этим товарищам очень часто травмированного де Йонга, который, если верить испанским СМИ, получает порядка 20 миллионов в год, и получается сумасшедшая цифра, которую клуб выплачивает всего-то четырем игрокам, которые уже не могут. Или еще. Не знаю, как там считает Лапорта, но со стороны такая арифметика, такая бухгалтерия видится верхом профанации. Отсюда и вытекает необходимость срочно разгрузить платежную ведомость клуба, чтобы иметь возможность покупать новых игроков.

***

Кстати, о новых игроках. В нынешнее межсезонье «Барса» дольше всего гонялась за Нико Уильямсом, но в итоге не сложилось. Лапорта психанул, и подписал Дани Ольмо из «Лейпцига». Если принимать во внимание, что Ольмо – тоже свежеиспеченный чемпион Европы в составе «Фурии», парень в соку (26 лет), и в его квалификации вряд ли нужно сомневаться, то потраченные на него 55 миллионов вроде бы и не выглядят космическими деньгами. Здесь можно злорадствовать, разве что, в той связи, что каталонцы отвалили немцам такие серьезные деньги не за кого-то чужого или залетного, а за своего родного воспитанника. Однако так бывает. С топ-клубами так нередко бывает. Поэтому не будем наступать хотя бы на этот мозоль.

Но вопрос в том, что конкретно этот футболист вряд ли категорически нужен «Барсе» именно сейчас. Хотя бы потому, что в немецком клубе Ольмо играл флангового полузащитника. Чаще всего – правого. Но ведь на правом крыле у «Барсы» играет Ямаль. А на противоположном – Рафинья. Следовательно, одного из этих двух нужно продавать? И если Ямаля не продадут ни за какие деньги, то тогда на выход приготовиться Рафиньи, за которым в свое время тоже долго охотились?

Или, все же, Ольмо будет больше играть на месте опорника, где постоянно травмирован де Йонг? Или на «месте» Гюндогана? Так тогда немцу нужно указать на дверь, чтобы хоть как-то разгрузить эту проклятую финансовую ведомость. Да уж, задачка со звездочкой. Точнее, со звездочками.

Тут я упомянул вскользь о Рафинье, за которого два года назад каталонцы заплатили «Лидсу» 50 миллионов фунтов (и это без учета бонусов). В данном случае показательна и сама сумма, весьма серьезная для нынешней «Барсы», и то, как сама «Барса» очень хотела купить именно этого вингера.

Но не прошло и двух лет, как теперь эта самая «Барса» хочет избавиться от этого игрока. Как совсем недавно избавилась от Деста. Хотя главный прикол в этой всей истории даже не в этом. А в том, что Дани Ольмо до сих пор еще не заявлен за «Барселону». Вот так сейчас выглядит бизнес по-барселонски.

А тему «Рафиньи» при желании можно продолжать. Почти до бесконечности. «Барселона» долго гонялась за юным бразильским талантом Витором Роке, которого с помпой ангажировала перед началом второго круга минувшего чемпионата Испании. Парень был сразу же брошен «под поезд». И не удивил. На его счету всего два забитых мяча. И теперь «Барса» пытается избавиться от своего юного дарования. Это нормально? Президент «Руха» на сей счет точно бы высказался: это ненормально.

***

Ну, а чтобы закрыть тему нынешних барселонских приобретений, то можно вспомнить еще лишь Пау Виктора, принадлежащего доселе «Жироне». В минувшем сезоне этот атакующий игрок выступал за вторую команду «Барсы». Флик его решил подтянуть к первой команде. Но вряд ли он станет игроком основы.

Вряд ли могут претендовать на существенное игровое время и очередные бриллианты академии блауграны – Берналь и Касадо, которые по своему профилю являются игроками середины поля. Они еще слишком молоды, еще слишком сыроваты. Очевидно, что команде очень нужен квалифицированный и опытный опорник. Но кандидатуру Канте в клубе почему-то отвергли.

Нет в команде и альтернативы Левандовскому, который явно не молодеет. Более того, «Барса» продала в «Челси» молодого форварда Гиу. То есть, есть необходимость выходить на рынок и искать опытного нападающего. Да и лишний центрбек не помешал бы. Особенно если учесть высокую травматичность имеющихся в обойме.

Но вместо всего этого – трансфер «не очень нужного» Ольмо. И еще одного игрока в лучшем случае для ротации… Что тут скажешь? Действительно, хватит уже спать на старых вымпелах времен Месси.