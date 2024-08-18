38-летняя Володько пробилась в основу турнира WTA 500 в Монтеррее
Катерина в двух сетах одолела Хулию Гарсию Руис в финальном раунде отбора
38-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 323) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах одолела Хулию Гарсию Руис (Мексика, WTA 1200) за 59 минут.
WTA 500 Монтеррей. Хард. Квалификация
Катерина Володько (Украина) – Хулия Гарсия Руис (Мексика) – 6:2, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
На старте отбора Катерина в трех партиях выиграла у Макото Ниномию (Япония) 5:7, 6:4, 7:6 (7:1). Соперница Володько в 1/16 финала основной сетки станет известной позднее.
Ранее еще одна представительница Украины Катерина Байндл не сумела преодолеть сито квалификации.
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