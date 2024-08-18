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  4. 38-летняя Володько пробилась в основу турнира WTA 500 в Монтеррее
WTA
18 августа 2024, 22:04 |
238
0

38-летняя Володько пробилась в основу турнира WTA 500 в Монтеррее

Катерина в двух сетах одолела Хулию Гарсию Руис в финальном раунде отбора

18 августа 2024, 22:04 |
238
0
38-летняя Володько пробилась в основу турнира WTA 500 в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

38-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 323) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах одолела Хулию Гарсию Руис (Мексика, WTA 1200) за 59 минут.

WTA 500 Монтеррей. Хард. Квалификация

Катерина Володько (Украина) – Хулия Гарсия Руис (Мексика) – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

На старте отбора Катерина в трех партиях выиграла у Макото Ниномию (Япония) 5:7, 6:4, 7:6 (7:1). Соперница Володько в 1/16 финала основной сетки станет известной позднее.

Ранее еще одна представительница Украины Катерина Байндл не сумела преодолеть сито квалификации.

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Украинка Байндл проиграла в финале квалификации турнира WTA 500 в Монтеррее
Катерина Володько (Бондаренко) WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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