38-летняя Володько пробилась в основу турнира WTA 500 в Монтеррее

38-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 323) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах одолела Хулию Гарсию Руис (Мексика, WTA 1200) за 59 минут.

WTA 500 Монтеррей. Хард. Квалификация

Катерина Володько (Украина) – Хулия Гарсия Руис (Мексика) – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

На старте отбора Катерина в трех партиях выиграла у Макото Ниномию (Япония) 5:7, 6:4, 7:6 (7:1). Соперница Володько в 1/16 финала основной сетки станет известной позднее.

Ранее еще одна представительница Украины Катерина Байндл не сумела преодолеть сито квалификации.