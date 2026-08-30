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WTA
30 августа 2026, 06:20 | Обновлено 30 августа 2026, 15:41
596
0

Определена чемпионка турнира WTA 500 в Монтеррее

Диан Парри переиграла Элизе Мертенс и завоевала первый трофей на уровне Тура

30 августа 2026, 06:20 | Обновлено 30 августа 2026, 15:41
596
0
Определена чемпионка турнира WTA 500 в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Диан Парри и Элизе Мертенс
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Французская теннисистка Диан Парри (WTA 50) стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В финале француженка в трех сетах переиграла вторую сеяную соревнований Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 500 Монтеррей. Хард. Финал

Диан Парри (Франция) – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 6:4, 0:6, 6:3

Парри и Мертенс провели третье очное противостояние – Диан во второй раз одолела Элизе.

Помимо Мертенс, Парри в Монтеррее также справилась с Донной Векич, Александрой Олейниковой, Кларой Таусон и Энн Ли.

Парри завоевала первый трофей в карьере на уровне Тура. В обновленном рейтинге WTA Диан обновит личный рекорд и станет 31-й ракеткой мира.

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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