Определена чемпионка турнира WTA 500 в Монтеррее

Французская теннисистка Диан Парри (WTA 50) стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В финале француженка в трех сетах переиграла вторую сеяную соревнований Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 500 Монтеррей. Хард. Финал

Диан Парри (Франция) – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 6:4, 0:6, 6:3

Парри и Мертенс провели третье очное противостояние – Диан во второй раз одолела Элизе.

Помимо Мертенс, Парри в Монтеррее также справилась с Донной Векич, Александрой Олейниковой, Кларой Таусон и Энн Ли.

Парри завоевала первый трофей в карьере на уровне Тура. В обновленном рейтинге WTA Диан обновит личный рекорд и станет 31-й ракеткой мира.

Видеообзор матча