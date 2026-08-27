WTA27 августа 2026, 06:38 |
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Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
Юлия сыграет против Элизе Мертенс, которая выбила Панну Удварди
27 августа 2026, 06:38 |
93
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) получила соперницу в 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.
В четвертьфинале украинка сыграет против второй сеяной Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24), которая во втором круге выбила лаки-лузера Панну Удварди (Венгрия, WTA 76).
WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 финала
Панна Удварди (Венгрия) [LL] – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 6:4, 3:6
Ранее Стародубцева ни разу не играла против Мертенс.
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