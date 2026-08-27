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WTA
27 августа 2026, 06:38 |
93
0

Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее

Юлия сыграет против Элизе Мертенс, которая выбила Панну Удварди

27 августа 2026, 06:38 |
93
0
Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) получила соперницу в 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В четвертьфинале украинка сыграет против второй сеяной Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24), которая во втором круге выбила лаки-лузера Панну Удварди (Венгрия, WTA 76).

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 финала

Панна Удварди (Венгрия) [LL] – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 6:4, 3:6

Ранее Стародубцева ни разу не играла против Мертенс.

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Юлия Стародубцева Элизе Мертенс Панна Удварди WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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