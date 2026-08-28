Стародубцева проиграла четвертьфинальный матч пятисотника в Мексике

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24) за 1 час и 30 минут.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Стародубцева в Монтеррее успела переиграть Лилли Таггер и Джанис Тджен. На следующей неделе Юлия сыграет на US Open 2026.

Мертенс в полуфинале мексиканского пятисотника поборется с Николой Бартунковой.

Видеообзор матча