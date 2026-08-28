Стародубцева проиграла четвертьфинальный матч пятисотника в Мексике
Юлия в двух сетах уступила Элизе Мертенс и не сумела выйти в полуфинал Монтеррея
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.
В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24) за 1 час и 30 минут.
WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Стародубцева в Монтеррее успела переиграть Лилли Таггер и Джанис Тджен. На следующей неделе Юлия сыграет на US Open 2026.
Мертенс в полуфинале мексиканского пятисотника поборется с Николой Бартунковой.
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поздравил команду Ротаня
Арда – о судействе