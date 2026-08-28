Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева проиграла четвертьфинальный матч пятисотника в Мексике
WTA
28 августа 2026, 08:54 | Обновлено 30 августа 2026, 15:20
519
0

Стародубцева проиграла четвертьфинальный матч пятисотника в Мексике

Юлия в двух сетах уступила Элизе Мертенс и не сумела выйти в полуфинал Монтеррея

28 августа 2026, 08:54 | Обновлено 30 августа 2026, 15:20
519
0
Стародубцева проиграла четвертьфинальный матч пятисотника в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24) за 1 час и 30 минут.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Стародубцева в Монтеррее успела переиграть Лилли Таггер и Джанис Тджен. На следующей неделе Юлия сыграет на US Open 2026.

Мертенс в полуфинале мексиканского пятисотника поборется с Николой Бартунковой.

Видеообзор матча

По теме:
Жребий US Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
Александра Олейникова – Диан Парри. Поражение в R2 Монтеррея. Видеообзор
Юлия Стародубцева Элизе Мертенс WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем
Футбол | 30 августа 2026, 07:45 6
Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем
Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем

Поздравил команду Ротаня

Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»
Футбол | 30 августа 2026, 10:58 15
Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»
Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»

Арда – о судействе

ФОТО. «Дальше, пожалуйста». Магучих отреагировала на неудачный этап БЛ
Другие виды | 30.08.2026, 07:01
ФОТО. «Дальше, пожалуйста». Магучих отреагировала на неудачный этап БЛ
ФОТО. «Дальше, пожалуйста». Магучих отреагировала на неудачный этап БЛ
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
Футбол | 30.08.2026, 07:02
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
Теннис | 30.08.2026, 12:35
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассист Ваната, дебют Пищура! Жирона покуражилась в Испании
Ассист Ваната, дебют Пищура! Жирона покуражилась в Испании
30.08.2026, 00:30 2
Футбол
Динамо пополнилось двумя игроками, от которых отказался Шахтер
Динамо пополнилось двумя игроками, от которых отказался Шахтер
28.08.2026, 08:10 22
Футбол
Где смотреть онлайн титульный бой Денис Беринчик – Сэм Ноукс
Где смотреть онлайн титульный бой Денис Беринчик – Сэм Ноукс
29.08.2026, 17:17
Бокс
Шокировали фаворита. Сборная Украины в Риге обыграла Грецию
Шокировали фаворита. Сборная Украины в Риге обыграла Грецию
28.08.2026, 21:00 45
Баскетбол
Арда Туран отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов и соперников Шахтера
Арда Туран отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов и соперников Шахтера
28.08.2026, 12:12 9
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
30.08.2026, 06:23 9
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Я готов поставить, что он победит Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Я готов поставить, что он победит Усика»
29.08.2026, 10:02 20
Бокс
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
30.08.2026, 07:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем