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Лига чемпионов
18 августа 2024, 21:59 | Обновлено 18 августа 2024, 22:05
1141
0

ФОТО. Динамо отправилось в Люблин на матч Лиги чемпионов с РБ Зальцбург

Поединки Q4 ЛЧ пройдут 21 августа в Люблине и 27 августа в Зальцбурге

18 августа 2024, 21:59 | Обновлено 18 августа 2024, 22:05
1141
0
ФОТО. Динамо отправилось в Люблин на матч Лиги чемпионов с РБ Зальцбург
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо отправилось в Люблин на матч Q4 Лиги чемпионов против РБ Зальцбург.

Будущий соперник Динамо в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов – австрийский Зальцбург.

Матчи пройдут 21 августа (в польском Люблине) и 27 августа (в австрийском Зальцбурге).

Ранее киевская команда прошла в Лиге чемпионов два барьера – сербский Партизан (6:2 и 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1 и 2:0).

ФОТО. Динамо отправилось в Люблин на матч Лиги чемпионов с РБ Зальцбург

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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