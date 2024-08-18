Лига чемпионов18 августа 2024, 21:59 | Обновлено 18 августа 2024, 22:05
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ФОТО. Динамо отправилось в Люблин на матч Лиги чемпионов с РБ Зальцбург
Поединки Q4 ЛЧ пройдут 21 августа в Люблине и 27 августа в Зальцбурге
18 августа 2024, 21:59 | Обновлено 18 августа 2024, 22:05
1141
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Киевское Динамо отправилось в Люблин на матч Q4 Лиги чемпионов против РБ Зальцбург.
Будущий соперник Динамо в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов – австрийский Зальцбург.
Матчи пройдут 21 августа (в польском Люблине) и 27 августа (в австрийском Зальцбурге).
Ранее киевская команда прошла в Лиге чемпионов два барьера – сербский Партизан (6:2 и 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1 и 2:0).
ФОТО. Динамо отправилось в Люблин на матч Лиги чемпионов с РБ Зальцбург
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