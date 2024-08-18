Киевское Динамо отправилось в Люблин на матч Q4 Лиги чемпионов против РБ Зальцбург.

Будущий соперник Динамо в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов – австрийский Зальцбург.

Матчи пройдут 21 августа (в польском Люблине) и 27 августа (в австрийском Зальцбурге).

Ранее киевская команда прошла в Лиге чемпионов два барьера – сербский Партизан (6:2 и 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1 и 2:0).

ФОТО. Динамо отправилось в Люблин на матч Лиги чемпионов с РБ Зальцбург