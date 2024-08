ВИДЕО. Судья украл у Челси ничью? Противоречивый эпизод в штрафной Сити

В воскресенье, 18 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

На 77-й минуте поединка, при счете 1:0 в пользу «горожан», «Челси» имел шансы получить право на исполнение пенальти и нивелировать преимущество соперника, однако главный арбитр встречи Энтони Тейлор не поставил одиннадцатиметровый удар за явную игру рукой Матео Ковачича в собственной штрафной площадке.

По объяснению из официального Twitter-аккаунта АПЛ, такое решение было принято из-за того, что расстояние от руки Ковачича до мяча после касания Гюсто было слишком малым.

