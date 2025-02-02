«Исключительный». Британский журналист оценил игру Забарного с Ливерпулем

Британский журналист Мэтт Эддисон похвалил украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного за игру в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2), но объяснил, почему «красным» стоит подписать не воспитанника киевского «Динамо», а его партнера в центре защиты Дина Хейсена.

«Испанский центральный защитник Дин Хейсен был одним из игроков, кто выделялся в матче с «Ливерпулем». Вместе с 22-летним Ильей Забарным бывший защитник «Ювентуса» сыграл блестяще в составе команды Ираолы, как это и было последние несколько месяцев.

Забарный был исключительным в игре в воздухе и во владении мячом, но он играет правого центрального защитника. «Ливерпулю« же нужна будет замена для Вирджила ван Дейка на левом фланге, и Хейсен вполне может стать вариантом», – написал Эддисон в своей статье для Liverpool.com.

Ранее стала известна оценка Забарного в матче с «Ливерпулем».