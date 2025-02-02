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  4. «Исключительный». Британский журналист оценил игру Забарного с Ливерпулем
Англия
02 февраля 2025, 13:54 |
513
0

«Исключительный». Британский журналист оценил игру Забарного с Ливерпулем

Мэтт Эддисон похвалил украинца и Дина Хейсена

02 февраля 2025, 13:54 |
513
0
«Исключительный». Британский журналист оценил игру Забарного с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Британский журналист Мэтт Эддисон похвалил украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного за игру в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2), но объяснил, почему «красным» стоит подписать не воспитанника киевского «Динамо», а его партнера в центре защиты Дина Хейсена.

«Испанский центральный защитник Дин Хейсен был одним из игроков, кто выделялся в матче с «Ливерпулем». Вместе с 22-летним Ильей Забарным бывший защитник «Ювентуса» сыграл блестяще в составе команды Ираолы, как это и было последние несколько месяцев.

Забарный был исключительным в игре в воздухе и во владении мячом, но он играет правого центрального защитника. «Ливерпулю« же нужна будет замена для Вирджила ван Дейка на левом фланге, и Хейсен вполне может стать вариантом», – написал Эддисон в своей статье для Liverpool.com.

Ранее стала известна оценка Забарного в матче с «Ливерпулем».

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Ливерпуль Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Дин Хейсен Борнмут - Ливерпуль
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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