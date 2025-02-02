Шестерых теннисистов дисквалифицировали за коррупцию

Международное агентство по теннису (ITIA) объявило о санкциях против шести теннисистов, пятеро из которых – французы, из-за договорных матчей, организованных синдикатом в Бельгии. Лидер группы Григор Саркисян получил пять лет заключения.

Трое французов признали вину и приняли наказание: Жером Инзерилло (5 лет и 7 месяцев дисквалификации, $50 000 штрафа, из которых $35 000 условно), Давид Гес (4 года, $25 000 штрафа, из которых $17 500 условно) и Ромен Боуи (такая же санкция).

Янник Янковиц и Франсуа-Артур Вибер обжаловали приговоры, но в итоге получили 2 года и 2 года и 3 месяца дисквалификации соответственно, со штрафами $28 000 ($21 000 условно) и $35 000 ($28 500 условно).

Единственный, кто не признал вину – аргентинец Агустин Мойано. Его дисквалифицировали на 15 лет и оштрафовали на $10 000.

Все отстраненные игроки не могут участвовать в турнирах, тренировать или даже их посещать.

Дрикус дю Плесси стал амбассадором Betway