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02 февраля 2025, 13:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 13:44
418
0

Шестерых теннисистов дисквалифицировали за коррупцию

Игроков наказали за участие в договорных матчах, организованных синдикатом в Бельгии

02 февраля 2025, 13:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 13:44
418
0
Шестерых теннисистов дисквалифицировали за коррупцию
iStock

Международное агентство по теннису (ITIA) объявило о санкциях против шести теннисистов, пятеро из которых – французы, из-за договорных матчей, организованных синдикатом в Бельгии. Лидер группы Григор Саркисян получил пять лет заключения.

Трое французов признали вину и приняли наказание: Жером Инзерилло (5 лет и 7 месяцев дисквалификации, $50 000 штрафа, из которых $35 000 условно), Давид Гес (4 года, $25 000 штрафа, из которых $17 500 условно) и Ромен Боуи (такая же санкция).

Янник Янковиц и Франсуа-Артур Вибер обжаловали приговоры, но в итоге получили 2 года и 2 года и 3 месяца дисквалификации соответственно, со штрафами $28 000 ($21 000 условно) и $35 000 ($28 500 условно).

Единственный, кто не признал вину – аргентинец Агустин Мойано. Его дисквалифицировали на 15 лет и оштрафовали на $10 000.

Все отстраненные игроки не могут участвовать в турнирах, тренировать или даже их посещать.

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Александр Гринник Источник: L'Equipe
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