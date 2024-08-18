Кальяри – Рома. Дебют Довбика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Серии А 2024/25
18 августа проходит матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 1-й тур, 18 августа
Кальяри – Рома – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Кальяри – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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