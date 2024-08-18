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  4. Кальяри – Рома. Дебют Довбика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
18 августа 2024, 21:50 |
881
0

Кальяри – Рома. Дебют Довбика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Серии А 2024/25

18 августа 2024, 21:50 |
881
0
Кальяри – Рома. Дебют Довбика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 августа проходит матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 1-й тур, 18 августа

Кальяри – Рома – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Кальяри – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кальяри Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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