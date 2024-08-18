Кальяри – Рома. Дебют Довбика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 августа проходит матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

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Поединок проходит на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

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Серия А 2024/25. 1-й тур, 18 августа

Кальяри – Рома – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Кальяри – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция