«Прекрасно играет ногами». Украинский кипер поразил Анчелотти. Это не Лунин

17-летний вратарь Илья Волошин провел первую тренировку с основной командой мадридского «Реала».

По информации испанского портала AS, Волошин приятно впечатлил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский наставник восхитился умением украинца играть ногами. Анчелотти всегда нравились высокие вратари, а рост Волошина составляет 2.03 метра.

Напомним, Илья Волошин присоединился к системе «Реала» в феврале 2024 года и подписал контракт до завершения сезона 2025/26. AS отмечает, что «Реал» выиграл конкуренцию за трансфер вратаря у «Бенфики» и «Ювентуса». Переход Волошина обошелся «Реалу» в 70 тысяч евро, но, вероятно, сумма трансфера с учетом бонусов возрастет вплоть до 1.2 миллионов.