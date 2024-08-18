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  4. «Прекрасно играет ногами». Украинский кипер поразил Анчелотти. Это не Лунин
Испания
18 августа 2024, 23:28 | Обновлено 18 августа 2024, 23:49
1435
1

«Прекрасно играет ногами». Украинский кипер поразил Анчелотти. Это не Лунин

Итальянский тренер доволен игрой Ильи Волошина

18 августа 2024, 23:28 | Обновлено 18 августа 2024, 23:49
1435
1
«Прекрасно играет ногами». Украинский кипер поразил Анчелотти. Это не Лунин
AS. Илья Волошин (справа)

17-летний вратарь Илья Волошин провел первую тренировку с основной командой мадридского «Реала».

По информации испанского портала AS, Волошин приятно впечатлил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский наставник восхитился умением украинца играть ногами. Анчелотти всегда нравились высокие вратари, а рост Волошина составляет 2.03 метра.

Напомним, Илья Волошин присоединился к системе «Реала» в феврале 2024 года и подписал контракт до завершения сезона 2025/26. AS отмечает, что «Реал» выиграл конкуренцию за трансфер вратаря у «Бенфики» и «Ювентуса». Переход Волошина обошелся «Реалу» в 70 тысяч евро, но, вероятно, сумма трансфера с учетом бонусов возрастет вплоть до 1.2 миллионов.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид тренировка Ла Лига Илья Волошин Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: AS
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Ron Noiill
Ну до 20 років вимахає до 2.20 і що ти тупа анчєлотня будеш з ним робити?
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