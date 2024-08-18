«Прекрасно играет ногами». Украинский кипер поразил Анчелотти. Это не Лунин
Итальянский тренер доволен игрой Ильи Волошина
17-летний вратарь Илья Волошин провел первую тренировку с основной командой мадридского «Реала».
По информации испанского портала AS, Волошин приятно впечатлил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский наставник восхитился умением украинца играть ногами. Анчелотти всегда нравились высокие вратари, а рост Волошина составляет 2.03 метра.
Напомним, Илья Волошин присоединился к системе «Реала» в феврале 2024 года и подписал контракт до завершения сезона 2025/26. AS отмечает, что «Реал» выиграл конкуренцию за трансфер вратаря у «Бенфики» и «Ювентуса». Переход Волошина обошелся «Реалу» в 70 тысяч евро, но, вероятно, сумма трансфера с учетом бонусов возрастет вплоть до 1.2 миллионов.
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