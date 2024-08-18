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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
18.08.2024 20:00 – FT 1 : 2
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 августа 2024, 22:43 | Обновлено 18 августа 2024, 22:51
47
0

ВИДЕО. Реал Сосьедад уступил Райо Вальекано на старте Ла Лиги

Вечером 18 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании

18 августа 2024, 22:43 | Обновлено 18 августа 2024, 22:51
47
0
ВИДЕО. Реал Сосьедад уступил Райо Вальекано на старте Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании.

Реал Сосьедад дома уступил Райо Вальекано на старте Ла Лиги (1:2).

Все голы были забиты во втором тайме. На два гола гостей хозяева ответили только одним на 90+8 минуте.

Ла Лига. 1-й тур, 18 августа

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 1:2

Голы: Субименди, 90+8 – де Фрутос, 67, Камельо, 84

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Райо Вальекано Ла Лига видео голов и обзор Мартин Субименди
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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