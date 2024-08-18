18.08.2024 20:00 – FT 1 : 2
Испания18 августа 2024, 22:43 | Обновлено 18 августа 2024, 22:51
47
0
ВИДЕО. Реал Сосьедад уступил Райо Вальекано на старте Ла Лиги
Вечером 18 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании
18 августа 2024, 22:43 | Обновлено 18 августа 2024, 22:51
47
0
Вечером 18 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании.
Реал Сосьедад дома уступил Райо Вальекано на старте Ла Лиги (1:2).
Все голы были забиты во втором тайме. На два гола гостей хозяева ответили только одним на 90+8 минуте.
Ла Лига. 1-й тур, 18 августа
Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 1:2
Голы: Субименди, 90+8 – де Фрутос, 67, Камельо, 84
Видео голов и обзор матча
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