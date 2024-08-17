Реал Мадрид привлек к тренировкам с основной командой 17-летнего украинца

В субботу, 17 августа 2024 года, мадридский «Реал» провел очередную тренировку в рамках подготовки к старту Ла Лиги 2024/25.

Интересно, что к этой тренировочной сессии королевский клуб привлек 17-летнего украинского вратаря Илью Волошина, который в прошлой кампании выступал за юношескую команду «сливочных» «Хувениль С», а в этом сезоне должен быть переведен в команду «Хувениль А».

Эта тренировка стала для украинца первой с основной командой «Реала».

Напомним, Илья Волошин присоединился к системе «Реала» в феврале 2024 года и подписал контракт до завершения сезона 2025/26.