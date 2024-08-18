Кипер сборной Украины неожиданно травмировался. Назван характер повреждения

18 августа пресс-служба португальской Бенфики поделилась информацией о травмированных игроках.

В список попал и голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Сообщается, что у украинца растяжение связок левого голеностопного сустава.

В лазарете лиссабонской команды с Анатолием еще семь игроков, в том числе и лидер Анхель Ди Мария.

Травмированные игроки Бенфики:

Анатолий Трубин: Растяжение левого голеностопного сустава;

Андре Гомеш: Растяжение левого голеностопного сустава;

Антониу Силва: Травма правой ноги;

Томаш Араужо: Тендинит проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра;

Ян-Никлас Бесте: Травма мышцы левого бедра;

Анхель Ди Мария: Растяжение правого голеностопного сустава;

Бенхамин Рольхайсер и Андреас Шельдеруп: Следуют плану лечения и постепенной реинтеграции.

Сроки восстановления игроков не сообщаются. 17 августа орлы обыграли Каза Пию 3:0 во 2-м туре чемпионата Португалии, а Трубин провел на поле весь поединок.