Кипер сборной Украины неожиданно травмировался. Назван характер повреждения
В лазарете Бенфики с Анатолием Трубиным еще семь игроков, в том числе и Анхель Ди Мария
18 августа пресс-служба португальской Бенфики поделилась информацией о травмированных игроках.
В список попал и голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Сообщается, что у украинца растяжение связок левого голеностопного сустава.
В лазарете лиссабонской команды с Анатолием еще семь игроков, в том числе и лидер Анхель Ди Мария.
Травмированные игроки Бенфики:
- Анатолий Трубин: Растяжение левого голеностопного сустава;
- Андре Гомеш: Растяжение левого голеностопного сустава;
- Антониу Силва: Травма правой ноги;
- Томаш Араужо: Тендинит проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра;
- Ян-Никлас Бесте: Травма мышцы левого бедра;
- Анхель Ди Мария: Растяжение правого голеностопного сустава;
- Бенхамин Рольхайсер и Андреас Шельдеруп: Следуют плану лечения и постепенной реинтеграции.
Сроки восстановления игроков не сообщаются. 17 августа орлы обыграли Каза Пию 3:0 во 2-м туре чемпионата Португалии, а Трубин провел на поле весь поединок.
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