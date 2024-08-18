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Португалия
18 августа 2024, 23:25 | Обновлено 18 августа 2024, 23:51
1827
1

Кипер сборной Украины неожиданно травмировался. Назван характер повреждения

В лазарете Бенфики с Анатолием Трубиным еще семь игроков, в том числе и Анхель Ди Мария

18 августа 2024, 23:25 | Обновлено 18 августа 2024, 23:51
1827
1
Кипер сборной Украины неожиданно травмировался. Назван характер повреждения
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 августа пресс-служба португальской Бенфики поделилась информацией о травмированных игроках.

В список попал и голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Сообщается, что у украинца растяжение связок левого голеностопного сустава.

В лазарете лиссабонской команды с Анатолием еще семь игроков, в том числе и лидер Анхель Ди Мария.

Травмированные игроки Бенфики:

  • Анатолий Трубин: Растяжение левого голеностопного сустава;
  • Андре Гомеш: Растяжение левого голеностопного сустава;
  • Антониу Силва: Травма правой ноги;
  • Томаш Араужо: Тендинит проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра;
  • Ян-Никлас Бесте: Травма мышцы левого бедра;
  • Анхель Ди Мария: Растяжение правого голеностопного сустава;
  • Бенхамин Рольхайсер и Андреас Шельдеруп: Следуют плану лечения и постепенной реинтеграции.

Сроки восстановления игроков не сообщаются. 17 августа орлы обыграли Каза Пию 3:0 во 2-м туре чемпионата Португалии, а Трубин провел на поле весь поединок.

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Андре Гомеш Антониу Силва Анхель Ди Мария Анатолий Трубин Бенфика травма травма голеностопа
Даниил Агарков Источник: ФК Бенфика
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