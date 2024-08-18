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Чемпионат Португалии
Бенфика
17.08.2024 22:30 – FT 3 : 0
Каза Пия
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Португалия
18 августа 2024, 04:02 | Обновлено 18 августа 2024, 04:28
21
0

Сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Каза Пию, Спортинг забил шесть голов

В суботту прошли три игры чемпионата Португалии

18 августа 2024, 04:02 | Обновлено 18 августа 2024, 04:28
21
0
Сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Каза Пию, Спортинг забил шесть голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи второго тура чемпионата Португалии.«Бенфика», за которую выступает украинец Анатолий Трубин, принимала дома «Каза Пию». Украинец не пропустил, выдав «сухой» матч, а его партнеры были точны в атаке, в результате чего игра закончилась со счетом 3:0.

В двух других матчах дня «Спортинг» уверенно разгромил новичка дивизиона «Насьональ» со счетом 6:1, а «Риу Аве» одолел «Фаренсе» 1:0.

Чемпионат Португалии. 2 тур

Бенфика – Каза Пия – 3:0

Голы: Павлидис, 70, Говея, 80, Аурснес, 90

Насьональ – Спортинг – 1:6

Голы: Томас, 36 – Педро Гонсалвеш, 16, Тринкао, 41, 57, Дьокереш, 51, пен, 76, Браганса, 66

Риу Аве – Фаренсе – 1:0

Гол: Патрик, 32

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Tiago Gouveia (Бенфика).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
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Бенфика Каза Пия Спортинг Лиссабон Насьонал Фуншал Риу Аве Фаренсе чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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