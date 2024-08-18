Сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Каза Пию, Спортинг забил шесть голов

Состоялись матчи второго тура чемпионата Португалии.«Бенфика», за которую выступает украинец Анатолий Трубин, принимала дома «Каза Пию». Украинец не пропустил, выдав «сухой» матч, а его партнеры были точны в атаке, в результате чего игра закончилась со счетом 3:0.

В двух других матчах дня «Спортинг» уверенно разгромил новичка дивизиона «Насьональ» со счетом 6:1, а «Риу Аве» одолел «Фаренсе» 1:0.

Чемпионат Португалии. 2 тур

Бенфика – Каза Пия – 3:0

Голы: Павлидис, 70, Говея, 80, Аурснес, 90

Насьональ – Спортинг – 1:6

Голы: Томас, 36 – Педро Гонсалвеш, 16, Тринкао, 41, 57, Дьокереш, 51, пен, 76, Браганса, 66

Риу Аве – Фаренсе – 1:0

Гол: Патрик, 32

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