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  4. ФОТО. 21-летний капитан. Хавбек впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 22:55 | Обновлено 18 августа 2024, 23:08
519
5

ФОТО. 21-летний капитан. Хавбек впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой

Георгий Судаков был удостоен такой чести в день рождения Марино Пушича

18 августа 2024, 22:55 | Обновлено 18 августа 2024, 23:08
519
5
ФОТО. 21-летний капитан. Хавбек впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Вечером 18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок на арене Левый Берег под Киевом. Игра завершилась минимальной победой горняков (1:0). Единственный гол на 63-й минуте забил форвард Даниил Сикан.

21-летний Георгий Судаков впервые вывел команду горняков на поле с капитанской повязкой.

Интересно, что 18 августа 2024 года наставник Шахтера Марино Пушич празднует 53-летие.

ФОТО. 21-летний капитан. Судаков впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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FunnyCat_____
и как сыграл?
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+2
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contr
Дурника ніхто не купляє бо нікому за такі гроші не вперся і воно пішло в капітани ! Думає допоможе продатися☝️буга га гага 
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+2
Boodya
Та фіг з ним, з тим капітанством, ви краще скажіть, коли він вже почне виділятись на фоні гравців УПЛ?
Бо його всі скрізь розціловують, продають там його всім, а на ділі статистика в нього "не фонтан", як то кажуть.
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+1
avk2307
+10 млн.за капітана.
і ще парочку за штрафний і попадання в регбійні ворота
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+1
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