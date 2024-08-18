ФОТО. 21-летний капитан. Хавбек впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой
Георгий Судаков был удостоен такой чести в день рождения Марино Пушича
Вечером 18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.
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Команды провели поединок на арене Левый Берег под Киевом. Игра завершилась минимальной победой горняков (1:0). Единственный гол на 63-й минуте забил форвард Даниил Сикан.
21-летний Георгий Судаков впервые вывел команду горняков на поле с капитанской повязкой.
Интересно, что 18 августа 2024 года наставник Шахтера Марино Пушич празднует 53-летие.
ФОТО. 21-летний капитан. Судаков впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой
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