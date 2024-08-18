Вечером 18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

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Команды провели поединок на арене Левый Берег под Киевом. Игра завершилась минимальной победой горняков (1:0). Единственный гол на 63-й минуте забил форвард Даниил Сикан.

В этом матче дебютировал в официальных играх за Шахтер хорватский легионер Бартол Франьич.

Хавбек летом пришел в донецкий клуб из немецкого Вольфсбурга. Он вышел в основном составе под номером 4 и отыграл весь поединок.

Интересно, что 18 августа 2024 года наставник Шахтера Марино Пушич празднует 53-летие.

ФОТО. Бартол Франьич дебютировал за Шахтер в официальном матче