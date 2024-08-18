Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бартол Франьич дебютировал за Шахтер в официальном матче
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 22:35 | Обновлено 18 августа 2024, 23:01
267
0

ФОТО. Бартол Франьич дебютировал за Шахтер в официальном матче

Хорватский легионер вышел в основном составе и отыграл весь поединок УПЛ

18 августа 2024, 22:35 | Обновлено 18 августа 2024, 23:01
267
0
ФОТО. Бартол Франьич дебютировал за Шахтер в официальном матче
ФК Шахтер. Бартол Франьич

Вечером 18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок на арене Левый Берег под Киевом. Игра завершилась минимальной победой горняков (1:0). Единственный гол на 63-й минуте забил форвард Даниил Сикан.

В этом матче дебютировал в официальных играх за Шахтер хорватский легионер Бартол Франьич.

Хавбек летом пришел в донецкий клуб из немецкого Вольфсбурга. Он вышел в основном составе под номером 4 и отыграл весь поединок.

Интересно, что 18 августа 2024 года наставник Шахтера Марино Пушич празднует 53-летие.

ФОТО. Бартол Франьич дебютировал за Шахтер в официальном матче

По теме:
ФОТО. 21-летний капитан. Хавбек впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой
ПУШИЧ: Соперник создал, по факту, один момент, пришедший после наших ошибок
ФОТО. Динамо отправилось в Люблин на матч Лиги чемпионов с РБ Зальцбург
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер дебют Бартол Франьич фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Судья украл у Челси ничью? Противоречивый эпизод в штрафной Сити
Футбол | 18 августа 2024, 21:10 9
ВИДЕО. Судья украл у Челси ничью? Противоречивый эпизод в штрафной Сити
ВИДЕО. Судья украл у Челси ничью? Противоречивый эпизод в штрафной Сити

Мяч точно попал в руку Матео Ковачичу

Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Футбол | 18 августа 2024, 21:45 3
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков

В топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо

Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии
Футбол | 17.08.2024, 23:39
Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии
Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 18.08.2024, 12:03
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Футбол | 18.08.2024, 13:03
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 170
Футбол
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 15
Футбол
ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории
ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории
17.08.2024, 17:01 6
Футбол
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
17.08.2024, 20:26 10
Футбол
А теперь и Довбик. 10 украинцев, поигравших в итальянской Серии А
А теперь и Довбик. 10 украинцев, поигравших в итальянской Серии А
17.08.2024, 12:51 5
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 24
Футбол
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
18.08.2024, 07:00 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем