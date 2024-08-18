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Испания
18 августа 2024, 23:12 | Обновлено 18 августа 2024, 23:29
329
0

ВИДЕО. Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме

На 13-й минуте бразилец забил гол в ворота Мальорки

18 августа 2024, 23:12 | Обновлено 18 августа 2024, 23:29
329
0
ВИДЕО. Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

18 августа проходит матч 1-го тура Ла Лиги между командами Мальорка и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Майорка-Сон-Муа в городе Пальма-де-Майорка.

На 13-й минуте бразилец Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме (1:0).

ГОЛ! 0:1. Родриго, 13 мин

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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Мальорка - Реал Родриго Гоес видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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