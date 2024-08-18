Испания18 августа 2024, 23:12 | Обновлено 18 августа 2024, 23:29
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ВИДЕО. Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме
На 13-й минуте бразилец забил гол в ворота Мальорки
18 августа 2024, 23:12 | Обновлено 18 августа 2024, 23:29
329
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18 августа проходит матч 1-го тура Ла Лиги между командами Мальорка и Реал Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе Майорка-Сон-Муа в городе Пальма-де-Майорка.
На 13-й минуте бразилец Родриго красивым ударом обеспечил Реалу перевес в первом тайме (1:0).
ГОЛ! 0:1. Родриго, 13 мин
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