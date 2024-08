«Он не входит в наши планы». Тьяго Мотта рассказал о будущем Кьезы

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта рассказал о будущем вингера Федерико Кьезы в туринском клубе:

«Наша позиция относительно Федерико Кьезы не изменилась. Он не входит в наши планы. Мы поговорили с ним об этом. Это демонстрация моего уважения ко всем. Прозрачность, ясность, вот как я общаюсь со своими игроками».

Ранее стало известно, что 26-летний нападающий был переведен в резерв.

Также сообщалось об интересе к Кьезе со стороны «Арсенала», «Челси» и «Ромы». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость итальянского нападающего в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.

