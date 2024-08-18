«Он не входит в наши планы». Тьяго Мотта рассказал о будущем Кьезы
Коуч Ювентуса не рассчитывает на итальянского нападающего
Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта рассказал о будущем вингера Федерико Кьезы в туринском клубе:
«Наша позиция относительно Федерико Кьезы не изменилась. Он не входит в наши планы. Мы поговорили с ним об этом. Это демонстрация моего уважения ко всем. Прозрачность, ясность, вот как я общаюсь со своими игроками».
Ранее стало известно, что 26-летний нападающий был переведен в резерв.
Также сообщалось об интересе к Кьезе со стороны «Арсенала», «Челси» и «Ромы». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость итальянского нападающего в 35 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.
🚨⚪️⚫️ Juventus manager Thiago Motta: “Our position on Federico Chiesa hasn't changed. He’s not part of our plans”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024
“We've talked. It's a demonstration of the respect I have for everyone. Transparency, clarity, that's the way I communicate with my players”. pic.twitter.com/0haXiaeBXA
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