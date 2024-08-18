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Италия
18 августа 2024, 23:09 | Обновлено 18 августа 2024, 23:13
527
2

«Он не входит в наши планы». Тьяго Мотта рассказал о будущем Кьезы

Коуч Ювентуса не рассчитывает на итальянского нападающего

18 августа 2024, 23:09 | Обновлено 18 августа 2024, 23:13
527
2
«Он не входит в наши планы». Тьяго Мотта рассказал о будущем Кьезы
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта рассказал о будущем вингера Федерико Кьезы в туринском клубе:

«Наша позиция относительно Федерико Кьезы не изменилась. Он не входит в наши планы. Мы поговорили с ним об этом. Это демонстрация моего уважения ко всем. Прозрачность, ясность, вот как я общаюсь со своими игроками».

Ранее стало известно, что 26-летний нападающий был переведен в резерв.

Также сообщалось об интересе к Кьезе со стороны «Арсенала», «Челси» и «Ромы». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость итальянского нападающего в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.

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Ювентус Федерико Кьеза Тиаго Мотта чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Serhii P.
Або Мотта долбойоб, або я чогось не розумію
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+1
Saar
Один з кращих гравців на своїй позиції не тільки Серіїі А , а й Європи і в резерв.. Реально в Юве тренерський штаб придуркуваті!
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0
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