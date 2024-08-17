Челси и Ювентус обсудили обмен своими звездами

Туринский «Ювентус» и лондонский «Челси» провели переговоры относительно возможного обмена Федерико Кьезы на Рахима Стерлинга.

Сообщается, что подобный вариант сделки в итоге был исключен. Причина – возникшие разногласия в оценке футболистов и их запросов по заработной плате.

Впрочем, «Челси» еще может вернуться к переговорам со «старой синьорой» по Кьезе, и попытаться подписать его отдельно. Однако это случиться лишь после желаемой для «синих» продажи Стерлинга.

Ранее сообщалось, что Федерико Кьеза переведен в резерв «Ювентуса».