Челси и Ювентус обсудили обмен своими звездами
Речь шла про будущем Рахима Стерлинга и Федерико Кьезы
Туринский «Ювентус» и лондонский «Челси» провели переговоры относительно возможного обмена Федерико Кьезы на Рахима Стерлинга.
Сообщается, что подобный вариант сделки в итоге был исключен. Причина – возникшие разногласия в оценке футболистов и их запросов по заработной плате.
Впрочем, «Челси» еще может вернуться к переговорам со «старой синьорой» по Кьезе, и попытаться подписать его отдельно. Однако это случиться лишь после желаемой для «синих» продажи Стерлинга.
Ранее сообщалось, что Федерико Кьеза переведен в резерв «Ювентуса».
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