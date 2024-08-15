Звездный нападающий Ювентуса был переведен в резерв

Звездный итальянский нападающий Федерико Кьеза отстранен от тренировок с основным составом «Ювентуса».

Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, итальянский нападающий переведен в резервную команду и будет заниматься отдельно от основной группы под руководством Тиаго Мотты.

В прошедшем сезоне Кьеза принял участие в 33 матчах за «Ювентус», забив 4 гола и отдав 6 результативных передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что именитый итальянский вингер может перейти в Барселону.