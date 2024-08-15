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  4. Звездный нападающий Ювентуса был переведен в резерв
Италия
15 августа 2024, 22:29 |
660
0

Звездный нападающий Ювентуса был переведен в резерв

Федерико Кьеза не входит в планы главного тренера клуба

15 августа 2024, 22:29 |
660
0
Звездный нападающий Ювентуса был переведен в резерв
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Звездный итальянский нападающий Федерико Кьеза отстранен от тренировок с основным составом «Ювентуса».

Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, итальянский нападающий переведен в резервную команду и будет заниматься отдельно от основной группы под руководством Тиаго Мотты.

В прошедшем сезоне Кьеза принял участие в 33 матчах за «Ювентус», забив 4 гола и отдав 6 результативных передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что именитый итальянский вингер может перейти в Барселону.

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Ювентус Федерико Кьеза Серия A
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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