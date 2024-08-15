Звездный нападающий Ювентуса был переведен в резерв
Федерико Кьеза не входит в планы главного тренера клуба
Звездный итальянский нападающий Федерико Кьеза отстранен от тренировок с основным составом «Ювентуса».
Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, итальянский нападающий переведен в резервную команду и будет заниматься отдельно от основной группы под руководством Тиаго Мотты.
В прошедшем сезоне Кьеза принял участие в 33 матчах за «Ювентус», забив 4 гола и отдав 6 результативных передач во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что именитый итальянский вингер может перейти в Барселону.
Decisione presa: #Chiesa è fuori rosa. Non si allenerà più col gruppo prima squadra, ma con gli esuberi: fino a trovare una soluzione. #Juventus— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 15, 2024
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