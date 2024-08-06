Именитый итальянский вингер может перейти в Барселону

Итальянский нападающий Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Испании.

Согласно информации Sport es, вингер «Ювентуса» недавно был предложен «Барселоне». Каталонский клуб уже проявлял интерес к игроку в прошлом году, но тогда не предпринял конкретных шагов для его подписания.

На данный момент приоритетной целью «блауграны» остается Нико Уильямс из «Атлетика», которого считают стратегически важным приобретением. Однако Кьеза рассматривается, как возможная альтернатива испанскому футболисту.

Будущее 26-летнего футболиста в туринском клубе под вопросом, так как им активно интересуются английские команды «Тоттенхэм» и «Челси».

Сообщается, что основным препятствием для трансфера может стать зарплата игрока, в то время как его трансферная стоимость оценивается не выше 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кьеза принял участие в 33 матчах за «Ювентус», забив 4 гола и отдав 6 результативных передач во всех турнирах.