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Италия
29 июля 2024, 22:43 |
483
0

Известный итальянский нападающий может продолжить карьеру в АПЛ

Федерико Кьеза обсуждает вариант перехода в «Челси» и «Тоттенхэм»

29 июля 2024, 22:43 |
483
0
Известный итальянский нападающий может продолжить карьеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский нападающий Федерико Кьеза может перейти в АПЛ уже этим летом.

Согласно информации издания GOAL, представитель игрока Фали Рамадани обсудил возможный трансфер с двумя лондонскими клубами. Агент полузащитника, посетил Лондон в минувшие выходные. Цель визита - переговоры с руководством «Челси» и «Тоттенхэма». Оба клуба заинтересованы в укреплении своих составов.

В прошедшем сезоне Кьеза принял участие в 37 играх, отметившись 10 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Раннее сообщалось о том, что миланский «Интер» хочет подписать нападающего на правах свободного агента.

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Федерико Кьеза Ювентус трансферы Интер Милан трансферы Серии A трансферы АПЛ Тоттенхэм Челси
Алексей Тиньков Источник: Goal.com
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