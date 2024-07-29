Известный итальянский нападающий может продолжить карьеру в АПЛ
Федерико Кьеза обсуждает вариант перехода в «Челси» и «Тоттенхэм»
Итальянский нападающий Федерико Кьеза может перейти в АПЛ уже этим летом.
Согласно информации издания GOAL, представитель игрока Фали Рамадани обсудил возможный трансфер с двумя лондонскими клубами. Агент полузащитника, посетил Лондон в минувшие выходные. Цель визита - переговоры с руководством «Челси» и «Тоттенхэма». Оба клуба заинтересованы в укреплении своих составов.
В прошедшем сезоне Кьеза принял участие в 37 играх, отметившись 10 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Раннее сообщалось о том, что миланский «Интер» хочет подписать нападающего на правах свободного агента.
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