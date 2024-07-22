Хотят подписать свободным агентом. Интер нацелился на звезду Ювентуса

Миланский «Интер» проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе. Чемпионы Италии хотят подписать 26-летнего игрока летом 2025 года, когда истечет срок его контракта.

При этом дождаться истечения срока контракта Кьезы с «Ювентусом» «Интеру» будет сложно. Туринский клуб хочет избавиться от вингера уже нынешним летом и требует за него вполне доступную цену в 20 миллионов евро.

На Кьезу уже есть ряд претендентов, включая «Наполи», «Рому» и ряд топ-клубов из-за пределов Италии.