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Италия
22 июля 2024, 23:43 |
357
0

Хотят подписать свободным агентом. Интер нацелился на звезду Ювентуса

Контракт Федерико Кьезы истекает через год

22 июля 2024, 23:43 |
357
0
Хотят подписать свободным агентом. Интер нацелился на звезду Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Миланский «Интер» проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе. Чемпионы Италии хотят подписать 26-летнего игрока летом 2025 года, когда истечет срок его контракта.

При этом дождаться истечения срока контракта Кьезы с «Ювентусом» «Интеру» будет сложно. Туринский клуб хочет избавиться от вингера уже нынешним летом и требует за него вполне доступную цену в 20 миллионов евро.

На Кьезу уже есть ряд претендентов, включая «Наполи», «Рому» и ряд топ-клубов из-за пределов Италии.

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Интер Милан Ювентус Федерико Кьеза трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Corriere della Sera
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