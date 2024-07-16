Ювентус и Наполи готовят громкий обмен игроками сборной Италии

«Ювентус» намерен нынешним летом избавиться от Федерико Кьезы и сейчас ищет наиболее выгодную возможность это сделать. «Рома» отказалась покупать вингера сборной Италии, в последнее время существенность снизилась также вероятность обмена в «Манчестер Юнайтед» на Джейдона Санчо.

По информации итальянских СМИ, теперь «Ювентус» намерен устроить громкий обмен внутри Серии А. Кьеза может отправиться в «Наполи», в обратном направлении поедет другой игрок сборной Италии, Джакомо Распадори.

Трансферная стоимость Кьезы сейчас оценивается в 35 миллионов евро, Распадори – в 25 миллионов.