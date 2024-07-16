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  4. Ювентус и Наполи готовят громкий обмен игроками сборной Италии
Италия
16 июля 2024, 18:53 |
385
0

Ювентус и Наполи готовят громкий обмен игроками сборной Италии

Федерико Кьеза и Джакомо Распадори могут поменяться клубами

16 июля 2024, 18:53 |
385
0
Ювентус и Наполи готовят громкий обмен игроками сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

«Ювентус» намерен нынешним летом избавиться от Федерико Кьезы и сейчас ищет наиболее выгодную возможность это сделать. «Рома» отказалась покупать вингера сборной Италии, в последнее время существенность снизилась также вероятность обмена в «Манчестер Юнайтед» на Джейдона Санчо.

По информации итальянских СМИ, теперь «Ювентус» намерен устроить громкий обмен внутри Серии А. Кьеза может отправиться в «Наполи», в обратном направлении поедет другой игрок сборной Италии, Джакомо Распадори.

Трансферная стоимость Кьезы сейчас оценивается в 35 миллионов евро, Распадори – в 25 миллионов.

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Ювентус Федерико Кьеза Джакомо Распадори Наполи трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Tuttosport
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