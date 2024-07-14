Манчестер Юнайтед и Ювентус готовят обмен вингерами
Кьеза и Санчо сменят клубы нынешним летом
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут нынешним летом организовать громкий обмен звездными вингерами. Федерико Кьеза отправится на Туманный альбион, а в обратном направлении поедет Джейдон Санчо.
На обоих игроков не рассчитывают в их нынешних клубах. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет избавиться от Санчо, несмотря на то, что он помирился с главным тренером команды Эриком тен Хагом и снова допущен к тренировкам с первой командой.
Трансферная стоимость Кьезы на данный момент оценивается в 35 миллионов евро, Санчо – в 30 миллионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Пенсионеры» провели товарищеский спарринг с «Лидсом»
Четвертый титул для «Фурии» или первый для «трех львов»