Манчестер Юнайтед и Ювентус готовят обмен вингерами

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут нынешним летом организовать громкий обмен звездными вингерами. Федерико Кьеза отправится на Туманный альбион, а в обратном направлении поедет Джейдон Санчо.

На обоих игроков не рассчитывают в их нынешних клубах. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет избавиться от Санчо, несмотря на то, что он помирился с главным тренером команды Эриком тен Хагом и снова допущен к тренировкам с первой командой.

Трансферная стоимость Кьезы на данный момент оценивается в 35 миллионов евро, Санчо – в 30 миллионов.