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Италия
14 июля 2024, 13:22 |
368
0

Манчестер Юнайтед и Ювентус готовят обмен вингерами

Кьеза и Санчо сменят клубы нынешним летом

14 июля 2024, 13:22 |
368
0
Манчестер Юнайтед и Ювентус готовят обмен вингерами
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут нынешним летом организовать громкий обмен звездными вингерами. Федерико Кьеза отправится на Туманный альбион, а в обратном направлении поедет Джейдон Санчо.

На обоих игроков не рассчитывают в их нынешних клубах. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет избавиться от Санчо, несмотря на то, что он помирился с главным тренером команды Эриком тен Хагом и снова допущен к тренировкам с первой командой.

Трансферная стоимость Кьезы на данный момент оценивается в 35 миллионов евро, Санчо – в 30 миллионов.

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Джейдон Санчо Федерико Кьеза Манчестер Юнайтед трансферы Ювентус трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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