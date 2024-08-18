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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 23:37 | Обновлено 18 августа 2024, 23:48
149
0

Геннадий ПАСИЧ: «С новым тренером ЛНЗ мы больше заточены на атаку»

Защитник черкасского клуба рассказал о победе над Рухом в матче УПЛ

18 августа 2024, 23:37 | Обновлено 18 августа 2024, 23:48
149
0
Геннадий ПАСИЧ: «С новым тренером ЛНЗ мы больше заточены на атаку»
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

В матче 3-го туре УПЛ черкасский ЛНЗ дома добыл волевую победу над «Рухом» (3:1).

Вывел черкасскую команду вперед полузащитник Геннадий Пасич. В разговоре с корреспондентом Sport.ua он поделился впечатлениями от противостояния:

– Полагаю, что это была наша лучшая игра в текущем сезоне, особенно во втором тайме.

– Но именно после перерыва львовяне открыли счет.

– Это футбол, в нем иногда не хватает логики. Вот соперник и наказал нас за ошибку. К счастью, эта неудача не выбила из колеи и довольно быстро мы уравняли положение. А потом был мой гол, когда я воспользовался передачей Путри. Кстати, такие игровые эпизоды мы наигрывали на тренировках.

– И все же, что помогло черкасскому клубу склонить чашу весов на свою сторону?

– После пропущенного гола на поле у ​​нас появились свежие игроки. По моему мнению, Фрэнсис Момо действовал очень полезно на острие атаки. Во-вторых, мы владели информацией, что «Руху» не сможет помочь целая группа ведущих исполнителей и потому настраивались на высокий прессинг, цепкий отбор, наступление по всей ширине поля. Это сработало. Где-то под занавес поединка гости сбавили обороты, потому что устали.

– Тактические построения нынешнего наставника Андреса Карраско сильно отличаются от его предшественника – Олега Дулуба?

– Не буду вникать в детали, только уточню, что сейчас мы больше заточены на атаку.

– Согласно календарю черкасский ЛНЗ поединки первых четырех туров проводят дома. Как тебе такой вариант жеребьевки?

– А разве есть такие, кому не нравится играть дома, при горячей поддержке своих фанов? Вот бы еще только с газоном на стадионе в Черкассах навели порядок. Пока в нашем активе две победы, а в пассиве – одно поражение. Вот почему в следующем туре нужно обязательно побеждать Карпаты и создать запас прочности. Потому что дальше игра на выезде с «Динамо», которое в последнее время заметно прибавило.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Геннадий Пасич Рух Львов ЛНЗ - Рух инсайд Андрес Карраско
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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