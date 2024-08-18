Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина

«Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой заменить главного арбитра первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций против испанского «Бетиса».

Дело в том, что турок Арда Кардешлер 21 марта 2024 года в москве обслуживал товарищеский матч между национальными сборными россии и Сербии.

«Считаем недопустимым привлечение этого судьи к работе на матче с участием украинского футбольного клуба.

Судейство нашего международного матча арбитром, который работал на матче с участием россиян, еще и непосредственно в россии, дискредитирует весь наш клуб перед всеми болельщиками «Кривбасса», среди которых есть много военных, которые сейчас защищают нашу страну от нападений россии, а также перед всей Украиной, которая страдает от военной агрессии россиян.

«Кривбасс» также проинформировал Украинскую Ассоциацию Футбола и Комитет арбитров УАФ о ситуации, которая сложилась. Верим, что здравый смысл победит», – говорится в официальном заявлении клуба.

Матч «Кривбасс» – «Бетис» должен состояться 22 августа в 21:00 по киевскому времени.