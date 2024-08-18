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Лига конференций
18 августа 2024, 11:31 | Обновлено 18 августа 2024, 12:02
3073
12

Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина

Арда Кардешлер обслуживал товарищеский матч между россией и Сербией

18 августа 2024, 11:31 | Обновлено 18 августа 2024, 12:02
3073
12
Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine

«Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой заменить главного арбитра первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций против испанского «Бетиса».

Дело в том, что турок Арда Кардешлер 21 марта 2024 года в москве обслуживал товарищеский матч между национальными сборными россии и Сербии.

«Считаем недопустимым привлечение этого судьи к работе на матче с участием украинского футбольного клуба.

Судейство нашего международного матча арбитром, который работал на матче с участием россиян, еще и непосредственно в россии, дискредитирует весь наш клуб перед всеми болельщиками «Кривбасса», среди которых есть много военных, которые сейчас защищают нашу страну от нападений россии, а также перед всей Украиной, которая страдает от военной агрессии россиян.

«Кривбасс» также проинформировал Украинскую Ассоциацию Футбола и Комитет арбитров УАФ о ситуации, которая сложилась. Верим, что здравый смысл победит», – говорится в официальном заявлении клуба.

Матч «Кривбасс» – «Бетис» должен состояться 22 августа в 21:00 по киевскому времени.

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Кривбасс Кривой Рог Бетис Лига конференций судьи (арбитры) УЕФА
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 12
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Strontium
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+1
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🔱Avtoigor🔱
Нах його! Це неприпустимо 
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0
Prozorlivecc
а толку, ну не 6 забьют  а 5 голов всеравно не пройдуь Бетис
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-5
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Nick.Grabowski
Можна взяти арбітра з матчу Рейнджерс-Динамо Суркіс.
Такий не підведе. 
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-6
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