17 августа состоялся матч 2-го тура Чемпионшипа между командами Портсмут и Лутон Таун.

Поединок прошел на стадионе Фраттон Парк в Портсмуте. Игра завершилась со счетом 0:0.

Несмотря на нули на табло, встреча все равно привлекла внимание всех футбольных болельщиков из-за одного эпизода в середине первого тайма.

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На 29-й минуте голкипер гостей Томас Камински грубо сыграл против соперника вне штрафной площади. Рефери даже не успел просвистеть, как Каминский влетел уже в другого игрока. Менее чем за 3 секунды Томаш «вырубил» двух футболистов. За каждый фол вратарь получил по желтой карточке и был справедливо удален с поля.

Портсмут за 2 тура Чемпионшипа набрал 2 очка, а для Лутон Таун, который в прошлом сезоне выступал в АПЛ, это первый балл в таблице.

Чемпионшип 2024/25. 2-й тур, 17 августа

Портсмут – Лутон Таун – 0:0

Удаление: Камински, 31

ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды