Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды
Англия
17 августа 2024, 16:31 | Обновлено 17 августа 2024, 17:25
4068
5

ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды

Томас Камински очень грубо сыграл вне штрафной в матче против Портсмута

17 августа 2024, 16:31 | Обновлено 17 августа 2024, 17:25
4068
5
ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды

17 августа состоялся матч 2-го тура Чемпионшипа между командами Портсмут и Лутон Таун.

Поединок прошел на стадионе Фраттон Парк в Портсмуте. Игра завершилась со счетом 0:0.

Несмотря на нули на табло, встреча все равно привлекла внимание всех футбольных болельщиков из-за одного эпизода в середине первого тайма.

❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!

На 29-й минуте голкипер гостей Томас Камински грубо сыграл против соперника вне штрафной площади. Рефери даже не успел просвистеть, как Каминский влетел уже в другого игрока. Менее чем за 3 секунды Томаш «вырубил» двух футболистов. За каждый фол вратарь получил по желтой карточке и был справедливо удален с поля.

Портсмут за 2 тура Чемпионшипа набрал 2 очка, а для Лутон Таун, который в прошлом сезоне выступал в АПЛ, это первый балл в таблице.

Чемпионшип 2024/25. 2-й тур, 17 августа

Портсмут – Лутон Таун – 0:0

Удаление: Камински, 31

ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды

По теме:
Впервые за 33 года. Тренер Ливерпуля установил невероятное достижение
ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории
Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Лутон Таун Портсмут видео удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Футбол | 16 августа 2024, 19:55 8
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду

Форвард перейдет в Левый берег

Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Футбол | 16 августа 2024, 19:35 7
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925

О ситуации рассказал журналист Игорь Бурбас

Опытный хавбек Полесья находится в поисках нового клуба
Футбол | 17.08.2024, 17:07
Опытный хавбек Полесья находится в поисках нового клуба
Опытный хавбек Полесья находится в поисках нового клуба
Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
Футбол | 17.08.2024, 12:59
Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
Теннис | 16.08.2024, 22:24
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mishka_Tayson
Ну а чо вони?!
Ответить
+3
Strontium
Безумный шляпник.
Ответить
+1
Виктор Войцеховский
Это ещё в Совке было правило. Вратарь вышел значит минимум двое лягли 
Ответить
+1
Argon_76
максимум на усне тягне
Ответить
+1
andre_lui
Джиу джитсу?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
16.08.2024, 20:55 4
Футбол
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
16.08.2024, 23:41 30
Теннис
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
15.08.2024, 19:17 8
Теннис
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
15.08.2024, 18:59 9
Биатлон
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
17.08.2024, 08:02 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем