ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории
«Пушка» Алексиса Макаллистера стала мемом в социальных сетях
17 августа состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ипсвич и Ливерпуль.
Поединок прошел на стадионе Портман Роуд в Ипсвиче. Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0.
На 90+2-й минуте игроки Ливерпуля заработали угловой удар. После подачи в штрафную мяч отскочил в сторону Алексиса Макаллистера, который решил сразу пробить.
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Удар с лета получился максимально неудачным. Мяч не попал не то что в створ, а вообще вылетел в аут.
«Пушка» 10-ки подопечных Арне Слота мигом стала вирусной в социальных сетях.
ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории
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