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Англия
17 августа 2024, 17:01 | Обновлено 17 августа 2024, 17:16
2738
3

ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории

«Пушка» Алексиса Макаллистера стала мемом в социальных сетях

17 августа 2024, 17:01 | Обновлено 17 августа 2024, 17:16
2738
3
ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ипсвич и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Портман Роуд в Ипсвиче. Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0.

На 90+2-й минуте игроки Ливерпуля заработали угловой удар. После подачи в штрафную мяч отскочил в сторону Алексиса Макаллистера, который решил сразу пробить.

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Удар с лета получился максимально неудачным. Мяч не попал не то что в створ, а вообще вылетел в аут.

«Пушка» 10-ки подопечных Арне Слота мигом стала вирусной в социальных сетях.

ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории

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Алексис Макаллистер видео Ливерпуль Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Serhii P.
Мудрик style
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+2
Olex
Пам'ятаю мене за удар такого плану відразу замінили колись в 9 років. ;)
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+1
vruthiy-112
Буває. 
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0
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