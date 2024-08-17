Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ

17 августа на «Портмен Роуд» состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встречался с «Ливерпулем».

Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый тайм игры прошел очень напряженно и обе стороны имели возможности забить голы. Моментами казалось, что новичок АПЛ может побороться как минимум за ничью. В начале второго тайма «Ипсвич» даже заработал пенальти, однако 11-метровый удар был отменен из-за оффсайда моментом ранее.

После эпизода с отменой пенальти «Ливерпуль» собрался и забил два мяча. Первый голом отметился Диогу Жота на 60-й минуте, голевой пас которому отдал Мохамед Салах. Спустя 5 минут египтянин отличился и сам, удвоив преимущество гостей.

АПЛ. 1-й тур

Ипсвич, 17 августа

Ипсвич – Ливерпуль – 0:2

Голы: Жота 60, Салах 65.