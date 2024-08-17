Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
17.08.2024 14:30 – FT 0 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 августа 2024, 16:42 | Обновлено 17 августа 2024, 16:54
315
0

Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ

«Мерсисайдцы» обыграли «Ипсвич» со счетом 2:0

17 августа 2024, 16:42 | Обновлено 17 августа 2024, 16:54
315
0
Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа на «Портмен Роуд» состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встречался с «Ливерпулем».

Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый тайм игры прошел очень напряженно и обе стороны имели возможности забить голы. Моментами казалось, что новичок АПЛ может побороться как минимум за ничью. В начале второго тайма «Ипсвич» даже заработал пенальти, однако 11-метровый удар был отменен из-за оффсайда моментом ранее.

После эпизода с отменой пенальти «Ливерпуль» собрался и забил два мяча. Первый голом отметился Диогу Жота на 60-й минуте, голевой пас которому отдал Мохамед Салах. Спустя 5 минут египтянин отличился и сам, удвоив преимущество гостей.

АПЛ. 1-й тур

Ипсвич, 17 августа

Ипсвич – Ливерпуль – 0:2

Голы: Жота 60, Салах 65.

По теме:
Впервые за 33 года. Тренер Ливерпуля установил невероятное достижение
Джеймс Милнер превзошел рекорд легенды Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Игрок Ливерпуля исполнил лучший удар с лета в истории
Ливерпуль Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без победителей и проигравших. Полесье и Ингулец в Житомире разошлись миром
Футбол | 17 августа 2024, 17:25 4
Без победителей и проигравших. Полесье и Ингулец в Житомире разошлись миром
Без победителей и проигравших. Полесье и Ингулец в Житомире разошлись миром

Команды забили друг другу по одному голу

MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
Футбол | 17 августа 2024, 14:13 5
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал

Канал будет показывать футбол, бокс, единоборства, хоккей, мотоспорт

Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба
Футбол | 16.08.2024, 22:43
Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба
Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Теннис | 17.08.2024, 04:12
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Футбол | 17.08.2024, 13:35
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 15
Футбол
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
16.08.2024, 20:55 4
Футбол
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
15.08.2024, 16:16 6
Футбол
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
15.08.2024, 23:11
Бокс
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
16.08.2024, 10:12
Бокс
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
16.08.2024, 20:40 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем