Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ
«Мерсисайдцы» обыграли «Ипсвич» со счетом 2:0
17 августа на «Портмен Роуд» состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встречался с «Ливерпулем».
Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый тайм игры прошел очень напряженно и обе стороны имели возможности забить голы. Моментами казалось, что новичок АПЛ может побороться как минимум за ничью. В начале второго тайма «Ипсвич» даже заработал пенальти, однако 11-метровый удар был отменен из-за оффсайда моментом ранее.
После эпизода с отменой пенальти «Ливерпуль» собрался и забил два мяча. Первый голом отметился Диогу Жота на 60-й минуте, голевой пас которому отдал Мохамед Салах. Спустя 5 минут египтянин отличился и сам, удвоив преимущество гостей.
АПЛ. 1-й тур
Ипсвич, 17 августа
Ипсвич – Ливерпуль – 0:2
Голы: Жота 60, Салах 65.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды забили друг другу по одному голу
Канал будет показывать футбол, бокс, единоборства, хоккей, мотоспорт