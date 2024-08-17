Ипсвич Таун

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17 августа 2024, 03:12 | Обновлено 17 августа 2024, 03:13
44
0

Ипсвич – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 17 августа в 14:30 по Киеву

17 августа 2024, 03:12 | Обновлено 17 августа 2024, 03:13
44
0
Ипсвич – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа на «Портмен Роуд» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ипсвич

Команда имеет великую историю, но таким в Британии сложно кого-то удивить. Вот нынешний рывок трактористов действительно впечатляет. Еще два года назад они болтались в Лиге 1, а Чемпионшип и вовсе проскочили рывком, за 1 сезон - новичок занял там сразу второе место, больше очков собрал только фаворит, Лестер. И это безусловная заслуга Кирана Маккены, молодого еще менеджера, что занял пост в конце 2021-го года, и обеспечил такой вертикальный взлет. Но с комплектацией состава сложно - хватает парней, что еще в третьем дивизионе бегали, ну и финансы тоже не заоблачные. Впрочем, хватило денег и на Дилэпа, и на Мурича, и на Гривза, да и груза ответственности нет - как получится, так и сыграют. Кстати, в товарищеских матчах команда смотрелась очень даже живенько и много побеждала отнюдь не слабых соперников.

Ливерпуль

Клуб начинает новую эпоху. Точнее, он закончил по-настоящему великую эру, Юргена Клоппа, и зачастую после такого у преемников хватает проблем. Арне Слот принял вызов, но для него это и новая страна, и новый чемпионат, и даже новый уровень задач, при всем уважении к его достижениям в Фейеноорде. При этом не получается говорить, что у этого голландца какой-то карт-бланш: даже отпустив немало игроков (Адриан, Тьяго Алькантара, Матип и не только), ограничивались подписанием молодежи типа Мортона, и только в августе пошли более-менее серьезные разговоры о покупке Субименди - уже когда АПЛ была на носу.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны пересекались в начале века, в 2002-м году, и тогда мерсисайдцы выиграли оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на гостей. Но играет новичок дивизиона и клуб с дебютирующим тренером. Не стоит многого ждать от этой пары в таких любопытных условиях - ставим на тотал меньше 3,5 забитых голов (коэффициент - 1,666).

Прогноз Sport.ua
Ипсвич Таун
17 августа 2024 -
14:30
Ливерпуль
Тотал голов меньше 3.5 1.66 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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