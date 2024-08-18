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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
17.08.2024 14:30 – FT 0 : 2
Ливерпуль
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Англия
18 августа 2024, 03:41 | Обновлено 18 августа 2024, 03:57
44
0

Ливерпуль – Ипсвич – 2:0.Гол плюс пас Салаха. Видео голов и обзор матча

Арне Слот стартовал с победы

18 августа 2024, 03:41 | Обновлено 18 августа 2024, 03:57
44
0
Ливерпуль – Ипсвич – 2:0.Гол плюс пас Салаха. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» под руководством Арне Слота, дебютировавшего в АПЛ, встречался с новичком лиги «Ипсвичем». «Красные» одержали непростую победу со счетом 2:0, забив во втором тайме два гола усилиями Диогу Жоти и Мохамеда Салаха, который также ассистировал Жоте в моменте с первым голом.

Английская Премьер-лига. 1 тур

Ипсвич – Ливерпуль – 0:2

Голы: Жота 60, Салах 65.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Брэдли, 77), Кванса (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 80) — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослаи, Диас — Жота (Гакпо, 79)

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Ливерпуль Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Арне Слот Диогу Жота видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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