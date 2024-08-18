Ливерпуль – Ипсвич – 2:0.Гол плюс пас Салаха. Видео голов и обзор матча

В матче 1 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» под руководством Арне Слота, дебютировавшего в АПЛ, встречался с новичком лиги «Ипсвичем». «Красные» одержали непростую победу со счетом 2:0, забив во втором тайме два гола усилиями Диогу Жоти и Мохамеда Салаха, который также ассистировал Жоте в моменте с первым голом.

Английская Премьер-лига. 1 тур

Ипсвич – Ливерпуль – 0:2

Голы: Жота 60, Салах 65.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Брэдли, 77), Кванса (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 80) — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослаи, Диас — Жота (Гакпо, 79)