Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити

В воскресенье, 18 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных. После поединка главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ситуации 23-летнего футболиста:

«Было сложно выбрать стартовый состав, потому что на скамейке запасных есть игроки, которые заслуживают играть, такие как Миша Мудрик. Но вы должны принимать решения».

В прошлом сезоне украинец провел за лондонский клуб 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

