Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Тренер «Челси» не дал украинцу ни минуты на поле
В воскресенье, 18 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.
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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных. После поединка главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ситуации 23-летнего футболиста:
«Было сложно выбрать стартовый состав, потому что на скамейке запасных есть игроки, которые заслуживают играть, такие как Миша Мудрик. Но вы должны принимать решения».
В прошлом сезоне украинец провел за лондонский клуб 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
On Mudryk: “It has been difficult to pick the starting 11 because there’s players on the bench who deserve to play such as Misha (Mudryk), but you have to make decisions.”— Reuben Rosso-Powell (@ReubenRosso1) August 18, 2024
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Ну і сказав тим самим, що якби не Нкунку то може і Міша міг би в старті вийти.
Але на заміну випустив не Мішу....