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Англия
18 августа 2024, 22:26 |
2021
2

Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити

Тренер «Челси» не дал украинцу ни минуты на поле

18 августа 2024, 22:26 |
2021
2
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 18 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных. После поединка главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ситуации 23-летнего футболиста:

«Было сложно выбрать стартовый состав, потому что на скамейке запасных есть игроки, которые заслуживают играть, такие как Миша Мудрик. Но вы должны принимать решения».

В прошлом сезоне украинец провел за лондонский клуб 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Saar
тоді, цей сезон буде таким, як минулий
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+2
avk2307
Похвалив Нкунку і сказав що той працював з першого дня і хороша гра від нього.
Ну і сказав тим самим, що якби не Нкунку то може і Міша міг би в старті вийти.
Але на заміну випустив не Мішу....
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+1
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