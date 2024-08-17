А теперь и Довбик. 10 украинцев, поигравших в итальянской Серии А

Трансфер форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика в «Рому», о котором официально было объявлено 2 августа стал одним из ключевых событий в мире футбола для отечественных болельщиков нынешним летом. Переходы наших игроков в топ-клубы из топ-чемпионатов происходят, увы, не так часто, как хотелось бы, по причине чего отечественные болельщики уж точно не разбалованы подобным.

Впрочем, Довбику еще только предстоит проявить себя в новой команде, стране и чемпионате, а пока давайте вспомним, кто из украинцев играл в итальянской Серии А до Артема, и каковыми оказались их достижения…

10. Владислав Супряга – 1 матч

x.com/genovatoday. Владислав Супряга

Владиславу Супряге посчастливилось провести в итальянском элитном чемпионате всего полгода – с января по июнь 2022-го. На тот период форварда у «Динамо» арендовала «Сампдория», которая связывала с украинцем большие надежды, но Владислав оправдать их не сумел. За коллектив из Генуи Супряга провел лишь один официальный матч в рамках Серии А, когда вышел на замену против «Сассуоло» (4:0) и провел на поле 24 минуты, не отличившись результативными действиями.

Больше в футболке «Сампдории» Супряга на поле не объявлялся, и впоследствии итальянский клуб отпустил украинца обратно в «Динамо», так и не пожелав вести переговоры о выкупе контракта.

9. Александр Яковенко – 3 матча

x.com/FCDKFrance. Александр Яковенко

Еще одним представителем атакующего амплуа среди украинских легионеров, которые поиграли в итальянской Серии А, но не смогли оставить о себе хорошего впечатления, оказался Александр Яковенко. Этот вингер летом 2013 года перешел на правах свободного агента из «Андерлехта» в «Фиорентину», однако стать полезной опцией на поле для «фиалок» так и не смог.

В рамках Серии А Яковенко сыграл за «Фиорентину» лишь 3 матча, а если быть точнее, то всего-навсего 74 минуты, за которые не сумел отличиться результативными действиями. Впоследствии «фиалки» несколько раз отправляли Яковенко в аренду в другие команды («Малага», «Ден Хааг»), а в феврале 2016-го были не против трансфера Александра в «Динамо», не получив за него никаких отступных. Впрочем, в Киеве карьера у Яковенко также не заладилась и очень быстро он оказался невостребованным, а затем – завершил карьеру, не достигнув к тому моменту и 30-летнего рубежа.

8. Василий Прийма – 5 матчей

ФК Торино. Василий Прийма

Летом 2015 года был расформирован клуб УПЛ донецкий «Металлург», вследствие чего все игроки этой команды получили статус свободных агентов. Неожиданно, что один из экс-«металлургов» – Василий Прийма – продолжил карьеру за пределами Украины, оказавшись в Италии. Контракт с весьма перспективным, как казалось на тот момент, центрбеком подписал «Торино».

Впрочем, заиграть в стане «быков» у Приймы не вышло. Спустя полгода он был арендован «Фрозиноне», где успел до конца чемпионата-2015/16 сыграть 5 матчей (450 минут) в рамках Серии А. Затем контракт Василия с «Торино» истек, и «канарейки» оформили его переход на постоянной основе. Впрочем, выступления за «Фрозиноне» Прийма продолжил уже в рамках Серии Б, а летом 2017 года покинул Италию, приняв предложение «Зари». После того о возвращении Василия на Апеннины речь больше не заходила, а в январе минувшего года центрбек завершил карьеру, хотя в настоящий момент ему лишь 33 года.

7. Сергей Ателькин – 16 матчей

pianetalecce.it. Сергей Ателькин

Сергей Ателькин оказался в Италии летом 1997 года, когда перешел из «Шахтера» в «Лечче». На тот момент донецкий клуб еще не являлся гегемоном отечественного футбола, а лишь вынашивал амбициозные планы однажды стать ключевым оппонентом для «Динамо», а потому уехать из стана «горняков» некоторым игрокам было значительно проще.

На Апеннинах Ателькин провел лишь один сезон. В 16 матчах за «Лечче» он отличился 3 забитыми мячами, однако это не уберегло «желто-красных» от вылета из элитарного дивизиона. После этого Сергей на правах аренды отыграл сезон за «Боавишту», а вскоре вернулся в «Шахтер», где провел предфинальный этап карьеры. Завершил выступления Ателькин в 2003-м, являясь игроком донецкого «Металлурга». Увы, ныне Сергея уже нет среди нас – он отошел в лучший мир еще в октябре 2020-го…

5-6. Алексей Михайличенко – 24 матча

x.com/calciopedia. Алексей Михайличенко

В «Сампдорию» Алексей Михайличенко перебирался летом 1990 года в статусе многократного чемпиона СССР, победителя Кубка обладателей кубков, а также олимпийского чемпиона. На тот момент в Генуе удалось выстроить весьма сильный коллектив, в котором украинцу все-таки удалось застолбить за собой место в основном составе. В сезоне-1990/91 Михайличенко сыграл 24 поединка в Серии А, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Тогда «Дория» впервые в своей истории стала чемпионом страны, после чего подобный успех этому клубу так ни разу больше и не покорялся.

Став чемпионом Италии, Михайличенко уже летом 1991 года отбыл в «Рейнджерс». Причиной столь раннего отъезда Алексея из Италии стали непростые отношения, сложившиеся между украинцем и лидерами того состава «Сампдории» Роберто Манчини и Джанлукой Виалли. В Шотландии Михайличенко отыграл пять лет, каждый сезон становясь чемпионом тамошней Премьер-лиги, а летом 1996-го повесил бутсы на гвоздь.

5-6. Евгений Шахов – 24 матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Шахов

Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра» Евгений Шахов оказался в Италии в 2019 году. Покинув стан «днепрян» хавбек сперва отбыл в Грецию, где неплохо проявил себя в рядах ПАОКа, после чего получил приглашение от «желто-красных». В итоге на Апеннинах Евгений провел лишь один сезон, сыграв 24 поединка в рамках Серии А и отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

Украинский легионер, как и ранее Сергей Ателькин, не смог помочь «Лечче» сохранить прописку в элитарном дивизионе, а выступать в Серии Б не пожелал. Поэтому Шахов вернулся в Грецию, где оформил контракт с АЕКом, а о возможном возвращении в Италию в его карьере больше и речи не возникало.

4. Александр Заваров – 60 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Заваров

Одному из лучших футболистов в истории «Динамо» Александру Заварову посчастливилось вырваться поиграть в Западную Европу после Евро-1988. Очень пристойные как по тем временам деньги за футболиста заплатил «Ювентус», которому и было позволено вести переговоры с Александром. В итоге в Турине Заваров отыграл два года, став обладателем Кубка Италии и Кубка УЕФА.

Впрочем, раскрыть весь свой потенциал и показать лучший свой футбол в Италии Заваров все-таки не сумел. Поговаривают, что у него возникали проблемы в области психологии, однако в целом Александр получал стабильную игровую практику, но результативных действий от него хотели видеть все-таки больше, чем 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 60 поединках. В 1990 году, по совету Мишеля Платини, с которым Заваров успел сдружиться, украинец перебрался в «Нанси», а попрощался с карьерой игрока в 1998-м в рядах откровенно малоизвестного за пределами Франции «Сан-Дизье», где играл крайне фрагментарно и зачастую даже в защите.

3. Виктор Коваленко – 62 матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

«Золотой мальчик» академии донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко не смог реализовать, пожалуй, и половины выданных ему на старте карьеры авансов. Экс-коуч «горняков» Мирча Луческу в какой-то момент и вовсе предрекал Коваленко лучшую карьеру, чем у легенды отечественного футбола Андрея Шевченко.

Коваленко, как и Шевченко, также удалось переехать из чемпионата Украины в итальянскую Серию А. Что правда, Виктор оказался в рядах «Аталанты», которая фактически подобрала хавбека во многом по той причине, что тот «плохо лежал», то есть у него истекал контракт с «Шахтером» и подписывать новое соглашение футболист не собирался. В Бергамо логично посчитали, что в будущем они в любом случае смогут перепродать Коваленко дороже, чем он им обошелся. Поэтому неудивительно, что в «Аталанте» Виктор не заиграл, и этот клуб в последние три года только и делал, что отправлял украинца по арендам в команды-аутсайдеры Серии А – «Специю» и «Эмполи». Зато в их рядах Коваленко удалось наиграть более шести десятков матчей на элитарном уровне, хотя показатели результативности Виктора, как для атакующего полузащитника, совсем непрезентабельны – 3 гола и 6 ассистов.

2. Руслан Малиновский – 143 матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Малиновский, который как и Коваленко также является воспитанником академии «Шахтера», оказался в итальянской Серии А транзитом через чемпионат Бельгии, где он раскрылся по-настоящему в рядах «Генка». «Аталанта» заплатила за украинца почти 14 миллионов евро и три с половиной года тот являлся достаточно значимой фигурой в первой команде клуба из Бергамо.

После этого Малиновский в погоне за игровой практикой подался в «Марсель», а летом минувшего года вернулся в Серию А, где его арендовал «Дженоа». И уже через полгода – в январе 2024-го – «грифоны» выкупили хавбека у «провансальцев» за 7 миллионов евро. Ныне Руслан продолжает оставаться игроком «Дженоа», с которым у него контракт еще на три сезона, и это дает хавбеку теоретический шанс как минимум по количеству матчей (голов у Малиновского – 27, а ассистов – 25) в перспективе обойти лидера рейтинга и абсолютно лучшего украинца в истории Серии А…

1. Андрей Шевченко – 226 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко ярко заявил о себе на континентальной арене в футболке «Динамо», после чего летом 1999-го за рекордные на тот момент для украинского чемпионата деньги переехал в «Милан». В стане «россонери» украинскому форварду сразу же удалось стать ключевой фигурой в атаке, и впоследствии Андрей с этой командой завоевал множество титулов, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Италии, Кубок Италии, Суперкубок Италии, два Суперкубка УЕФА, а в 2004-м становился обладателем «Золотого мяча».

Шевченко забил 127 мячей за «Милан» в поединках Серии А, а всего в футболке «россонери» он наколотил в ворота соперников 175 мячей, всерьез приблизившись к «вечному» рекорду шведа Гуннара Нордаля, который забил за «Милан» 221 мяч в период с 1949 по 1956 годы. Однако побить достижение Нордаля Шевченко не позволило его решение о переезде в «Челси» в 2006-м. Спустя два года Андрей вернулся в «Милан» на правах аренды, но напоминал лишь бледную тень себя образца лучших лет, из-за чего его финальные штрихи карьеры в чемпионате Италии вышли совсем не такими, какими должны были быть по «законам жанра»…