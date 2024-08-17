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  4. А теперь и Довбик. 10 украинцев, поигравших в итальянской Серии А
Италия
17 августа 2024, 12:51 |
1024
2

А теперь и Довбик. 10 украинцев, поигравших в итальянской Серии А

Cегодня стартует новый сезон Серии А

17 августа 2024, 12:51 |
1024
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А теперь и Довбик. 10 украинцев, поигравших в итальянской Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика в «Рому», о котором официально было объявлено 2 августа стал одним из ключевых событий в мире футбола для отечественных болельщиков нынешним летом. Переходы наших игроков в топ-клубы из топ-чемпионатов происходят, увы, не так часто, как хотелось бы, по причине чего отечественные болельщики уж точно не разбалованы подобным.

Впрочем, Довбику еще только предстоит проявить себя в новой команде, стране и чемпионате, а пока давайте вспомним, кто из украинцев играл в итальянской Серии А до Артема, и каковыми оказались их достижения…

10. Владислав Супряга – 1 матч

x.com/genovatoday. Владислав Супряга

Владиславу Супряге посчастливилось провести в итальянском элитном чемпионате всего полгода – с января по июнь 2022-го. На тот период форварда у «Динамо» арендовала «Сампдория», которая связывала с украинцем большие надежды, но Владислав оправдать их не сумел. За коллектив из Генуи Супряга провел лишь один официальный матч в рамках Серии А, когда вышел на замену против «Сассуоло» (4:0) и провел на поле 24 минуты, не отличившись результативными действиями.

Больше в футболке «Сампдории» Супряга на поле не объявлялся, и впоследствии итальянский клуб отпустил украинца обратно в «Динамо», так и не пожелав вести переговоры о выкупе контракта.

9. Александр Яковенко – 3 матча

x.com/FCDKFrance. Александр Яковенко

Еще одним представителем атакующего амплуа среди украинских легионеров, которые поиграли в итальянской Серии А, но не смогли оставить о себе хорошего впечатления, оказался Александр Яковенко. Этот вингер летом 2013 года перешел на правах свободного агента из «Андерлехта» в «Фиорентину», однако стать полезной опцией на поле для «фиалок» так и не смог.

В рамках Серии А Яковенко сыграл за «Фиорентину» лишь 3 матча, а если быть точнее, то всего-навсего 74 минуты, за которые не сумел отличиться результативными действиями. Впоследствии «фиалки» несколько раз отправляли Яковенко в аренду в другие команды («Малага», «Ден Хааг»), а в феврале 2016-го были не против трансфера Александра в «Динамо», не получив за него никаких отступных. Впрочем, в Киеве карьера у Яковенко также не заладилась и очень быстро он оказался невостребованным, а затем – завершил карьеру, не достигнув к тому моменту и 30-летнего рубежа.

8. Василий Прийма – 5 матчей

ФК Торино. Василий Прийма

Летом 2015 года был расформирован клуб УПЛ донецкий «Металлург», вследствие чего все игроки этой команды получили статус свободных агентов. Неожиданно, что один из экс-«металлургов» – Василий Прийма – продолжил карьеру за пределами Украины, оказавшись в Италии. Контракт с весьма перспективным, как казалось на тот момент, центрбеком подписал «Торино».

Впрочем, заиграть в стане «быков» у Приймы не вышло. Спустя полгода он был арендован «Фрозиноне», где успел до конца чемпионата-2015/16 сыграть 5 матчей (450 минут) в рамках Серии А. Затем контракт Василия с «Торино» истек, и «канарейки» оформили его переход на постоянной основе. Впрочем, выступления за «Фрозиноне» Прийма продолжил уже в рамках Серии Б, а летом 2017 года покинул Италию, приняв предложение «Зари». После того о возвращении Василия на Апеннины речь больше не заходила, а в январе минувшего года центрбек завершил карьеру, хотя в настоящий момент ему лишь 33 года.

7. Сергей Ателькин – 16 матчей

pianetalecce.it. Сергей Ателькин

Сергей Ателькин оказался в Италии летом 1997 года, когда перешел из «Шахтера» в «Лечче». На тот момент донецкий клуб еще не являлся гегемоном отечественного футбола, а лишь вынашивал амбициозные планы однажды стать ключевым оппонентом для «Динамо», а потому уехать из стана «горняков» некоторым игрокам было значительно проще.

На Апеннинах Ателькин провел лишь один сезон. В 16 матчах за «Лечче» он отличился 3 забитыми мячами, однако это не уберегло «желто-красных» от вылета из элитарного дивизиона. После этого Сергей на правах аренды отыграл сезон за «Боавишту», а вскоре вернулся в «Шахтер», где провел предфинальный этап карьеры. Завершил выступления Ателькин в 2003-м, являясь игроком донецкого «Металлурга». Увы, ныне Сергея уже нет среди нас – он отошел в лучший мир еще в октябре 2020-го

5-6. Алексей Михайличенко – 24 матча

x.com/calciopedia. Алексей Михайличенко

В «Сампдорию» Алексей Михайличенко перебирался летом 1990 года в статусе многократного чемпиона СССР, победителя Кубка обладателей кубков, а также олимпийского чемпиона. На тот момент в Генуе удалось выстроить весьма сильный коллектив, в котором украинцу все-таки удалось застолбить за собой место в основном составе. В сезоне-1990/91 Михайличенко сыграл 24 поединка в Серии А, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Тогда «Дория» впервые в своей истории стала чемпионом страны, после чего подобный успех этому клубу так ни разу больше и не покорялся.

Став чемпионом Италии, Михайличенко уже летом 1991 года отбыл в «Рейнджерс». Причиной столь раннего отъезда Алексея из Италии стали непростые отношения, сложившиеся между украинцем и лидерами того состава «Сампдории» Роберто Манчини и Джанлукой Виалли. В Шотландии Михайличенко отыграл пять лет, каждый сезон становясь чемпионом тамошней Премьер-лиги, а летом 1996-го повесил бутсы на гвоздь.

5-6. Евгений Шахов – 24 матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Шахов

Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра» Евгений Шахов оказался в Италии в 2019 году. Покинув стан «днепрян» хавбек сперва отбыл в Грецию, где неплохо проявил себя в рядах ПАОКа, после чего получил приглашение от «желто-красных». В итоге на Апеннинах Евгений провел лишь один сезон, сыграв 24 поединка в рамках Серии А и отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

Украинский легионер, как и ранее Сергей Ателькин, не смог помочь «Лечче» сохранить прописку в элитарном дивизионе, а выступать в Серии Б не пожелал. Поэтому Шахов вернулся в Грецию, где оформил контракт с АЕКом, а о возможном возвращении в Италию в его карьере больше и речи не возникало.

4. Александр Заваров – 60 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Заваров

Одному из лучших футболистов в истории «Динамо» Александру Заварову посчастливилось вырваться поиграть в Западную Европу после Евро-1988. Очень пристойные как по тем временам деньги за футболиста заплатил «Ювентус», которому и было позволено вести переговоры с Александром. В итоге в Турине Заваров отыграл два года, став обладателем Кубка Италии и Кубка УЕФА.

Впрочем, раскрыть весь свой потенциал и показать лучший свой футбол в Италии Заваров все-таки не сумел. Поговаривают, что у него возникали проблемы в области психологии, однако в целом Александр получал стабильную игровую практику, но результативных действий от него хотели видеть все-таки больше, чем 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 60 поединках. В 1990 году, по совету Мишеля Платини, с которым Заваров успел сдружиться, украинец перебрался в «Нанси», а попрощался с карьерой игрока в 1998-м в рядах откровенно малоизвестного за пределами Франции «Сан-Дизье», где играл крайне фрагментарно и зачастую даже в защите.

3. Виктор Коваленко – 62 матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

«Золотой мальчик» академии донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко не смог реализовать, пожалуй, и половины выданных ему на старте карьеры авансов. Экс-коуч «горняков» Мирча Луческу в какой-то момент и вовсе предрекал Коваленко лучшую карьеру, чем у легенды отечественного футбола Андрея Шевченко.

Коваленко, как и Шевченко, также удалось переехать из чемпионата Украины в итальянскую Серию А. Что правда, Виктор оказался в рядах «Аталанты», которая фактически подобрала хавбека во многом по той причине, что тот «плохо лежал», то есть у него истекал контракт с «Шахтером» и подписывать новое соглашение футболист не собирался. В Бергамо логично посчитали, что в будущем они в любом случае смогут перепродать Коваленко дороже, чем он им обошелся. Поэтому неудивительно, что в «Аталанте» Виктор не заиграл, и этот клуб в последние три года только и делал, что отправлял украинца по арендам в команды-аутсайдеры Серии А – «Специю» и «Эмполи». Зато в их рядах Коваленко удалось наиграть более шести десятков матчей на элитарном уровне, хотя показатели результативности Виктора, как для атакующего полузащитника, совсем непрезентабельны – 3 гола и 6 ассистов.

2. Руслан Малиновский – 143 матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Малиновский, который как и Коваленко также является воспитанником академии «Шахтера», оказался в итальянской Серии А транзитом через чемпионат Бельгии, где он раскрылся по-настоящему в рядах «Генка». «Аталанта» заплатила за украинца почти 14 миллионов евро и три с половиной года тот являлся достаточно значимой фигурой в первой команде клуба из Бергамо.

После этого Малиновский в погоне за игровой практикой подался в «Марсель», а летом минувшего года вернулся в Серию А, где его арендовал «Дженоа». И уже через полгода – в январе 2024-го – «грифоны» выкупили хавбека у «провансальцев» за 7 миллионов евро. Ныне Руслан продолжает оставаться игроком «Дженоа», с которым у него контракт еще на три сезона, и это дает хавбеку теоретический шанс как минимум по количеству матчей (голов у Малиновского – 27, а ассистов – 25) в перспективе обойти лидера рейтинга и абсолютно лучшего украинца в истории Серии А…

1. Андрей Шевченко – 226 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко ярко заявил о себе на континентальной арене в футболке «Динамо», после чего летом 1999-го за рекордные на тот момент для украинского чемпионата деньги переехал в «Милан». В стане «россонери» украинскому форварду сразу же удалось стать ключевой фигурой в атаке, и впоследствии Андрей с этой командой завоевал множество титулов, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Италии, Кубок Италии, Суперкубок Италии, два Суперкубка УЕФА, а в 2004-м становился обладателем «Золотого мяча».

Шевченко забил 127 мячей за «Милан» в поединках Серии А, а всего в футболке «россонери» он наколотил в ворота соперников 175 мячей, всерьез приблизившись к «вечному» рекорду шведа Гуннара Нордаля, который забил за «Милан» 221 мяч в период с 1949 по 1956 годы. Однако побить достижение Нордаля Шевченко не позволило его решение о переезде в «Челси» в 2006-м. Спустя два года Андрей вернулся в «Милан» на правах аренды, но напоминал лишь бледную тень себя образца лучших лет, из-за чего его финальные штрихи карьеры в чемпионате Италии вышли совсем не такими, какими должны были быть по «законам жанра»…

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статьи эксклюзив Артем Довбик Владислав Супряга Александр Яковенко Василий Прийма Сергей Ателькин Алексей Михайличенко Евгений Шахов Александр Заваров Виктор Коваленко Руслан Малиновский Андрей Шевченко коллекция Sport.ua
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Стюард #11
И рано об Артеме что то писать
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0
Chystyi_stavok
Шева виграв не два Суперкубки УЄФА, а один.
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0
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