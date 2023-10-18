…Конец 1980-х. Перестройка взяла широкий шаг, шествуя по Стране Советов. То, что вчера было нельзя, стало рассматриваться не то, чтобы как общепринятая практика, но, по крайней мере, как возможность. Прорублено окно в футбольную Европу. Первопроходцем среди украинских футболистов в европейском суперклубе – «Ювентусе» – стал Александр Заваров. Как же его провожали в Киеве в апеннинскую даль!

Александр отыграл последний матч в динамовской футболке в начале сентября 1988 г. Соперником «Динамо» был алма-атинский «Кайрат». Игра собрала 69-тысячную аудиторию, несмотря на обильный ливень. Правда, он начался за считанные минуты до стартового свистка, и ряды болельщиков, если и проредил, то незначительно. 69-й автобус, переполненный фан-людом с флагами в раскрытых оконцах, прокладывал себе дорогу с Борщаговки ближе к стадиону. «Остановка – ул. Тарасовская, конечная», – объявление водителя. Вспоминается и беседа болельщиков в том аншлаговом 69-м: мол, когда-то на Тарасовской во время археологических раскопок нашли два серебряных денария римского императора Антонина Пия, а вскоре в серии А будет новый император – родом из Луганска. Никакой иронии у пассажиров тот громкий разговор не вызвал. По мнению подавляющего большинства приобщенных к полилогу, так и должно было быть. И вот выходим из автобуса, и дальше – расстояние до арены уже в плотной толпе киевских тифози под скандирование и песни во главе со знаменосцами. И сама игра… Молнии время от времени сверкали над Республиканским стадионом, болельщики поднимали огромный баннер с надписью на смеси языков «Arrividerci, Саша!», киевляне громили соперников (3:0), славная футбольная эпоха подходила к концу…

А потом мы начали жадно ловить крохи (тогда именно крохи!) информации о том, как там наш представитель в знаменитом гегемоне итальянского футбола. Никаких телетрансляций зарубежных чемпионатов по советскому телевидению (эпоха 3-х каналов тогда также подходила к концу) в то время не практиковалось: мол, не до того должно быть строителю коммунизма. Однако мало-помалу, а в инфовакууме пробили брешь. Но вот то и дело слышим: проблемы у Александра в «Ювентусе». То не так, это не эдак, с партнерами нет понимания, природная замкнутость и незнание иностранных языков не способствуют налаживанию контактов с апеннинскими газетчиками, куча свободного времени для человека, привыкшего к жизни на загородной базе, – и не знаешь, куда себя девать. Мол, где ты, родная Конча-Заспа! Да, в конце концов, для советского человека даже банкомат был удивительным агрегатом, которым еще поди научись пользоваться. Словом, советская пресса (базировавшаяся, собственно, в советской столице) сообщала, что не оправдывает Заваров надежд боссов «Юве». Но вот в 1989 г. соседи по Республиканскому (места по абонементам у нас были рядом) меня убеждали в обратном: это, мол, советские медийщики, не имея достаточной информации, бухвостили вовсю, без просмотра матчей «Ювентуса», бросая тень на экс-динамовца. На самом деле «ювентийская» тифозерия его обожает («Сашья»!) и загорается энтузиазмом, когда тот подхватывает мяч…Так кто же был прав, в конце концов?

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Этот вопрос с тех пор меня изрядно занимал. Хотелось составить собственное мнение. И вот уже в Интернет-эпоху я получил возможность посмотреть матчи «Ювентуса» конца 1980-х гг. с участием звезды нашего футбола. Не пожалел уймы времени для этого. И, скажу я вам, кроме удовольствия от, собственно, самого футбольного противостояния в лучшей футбольной лиге мира того времени, получил возможность и по достоинству оценить игру Александра. Не претендую на какую-то мегаистину, выскажу свое мнение: в большинстве случаев игра Заварова в черно-белой футболке меня порадовала. Были, конечно, и неудачные игры, и несомненные успехи. И вот из множества матчей с участием уроженца Луганска в футболке туринского гранда (а что бы там ни говорили, но он был игроком основы) выбрал самые знаковые для него и наиболее резонансные, как по мне. Не всегда они заканчивались командным успехом, но неизменно в этих поединках Заваров был в эпицентре внимания.

1. 28.09.1988. Кубок Италии. Брешиа. «Брешиа» – «Ювентус» – 0:2. Голы: Заваров, 9, 29.

В той игре Заваров впервые забил за «зебр», причем отличился дублем и вообще был непревзойденным на поле. Оборона хозяев осталась не у дел, так и не ответив на вопрос: как справиться с быстрым изобретательным украинцем. Первый гол – результат индивидуального прохода, второй – мастерский выстрел со стандарта. Бесспорно, самая лучшая игра Александра в Италии!

2. 16.10.1988. Серия А. Турин. «Ювентус» – «Чезена» – 2:2. Голы: Заваров, 27, Де Агостини, 41, с пенальти – Домини, 35, Куттоне, 81.

Именно в этот день украинец отметился первым своим голом уже не в Кубке, а в серии А. Тот гол стал одновременно и первым голом туринцев в той игре. Получив мяч, Александр продвинулся вперед, оценил ситуацию, увидел, где расположился вратарь соперников, и прицельно пробил левой ногой из-за штрафной. «Splendido goal!» («Блестящий гол!») – не скрывал своего восторга комментатор. Принял Заваров участие и в атаке, которая закончилась в итоге реализованным пенальти в ворота гостей. В 1-м тайме Александр имел еще несколько выгодных для взятия ворот моментов, однажды попал в перекладину, мог забить и с острого угла, но чуть не попал в ворота. По мнению комментатора матча, именно Заваров (и еще португалец Руй Барруш) были лучшими в составе туринцев, особенно до перерыва. Заметил еще и то, что наш соотечественник не чурался работы в отборе, что, к слову, не было присуще игрокам атакующего звена того «Юве» под руководством Дино Дзоффа. Однако, в конце концов, оборона туринцев в тот день не справилась со своей задачей.

3. 20.11.1988. Серия А. Турин. «Ювентус» – «Наполи» – 3:5 (0:3). Голы: Галья, 48, Заваров, 55, Де Агостини, 77, с пенальти – Карневале, 3, Карека, 30, 44, 58, Реника, 85, с пенальти.

О, эта легендарная игра! Александр Заваров принял участие во всех трех голах «Юве» (в том числе и в атаке, закончившейся назначением пенальти в ворота неаполитанцев), а забитый украинцем гол – настоящее произведение футбольного искусства. «Экстраординарное касание правой!» – отметил итальянский комментатор. Подачу с левого фланга Заваров превратил в гол поистине бильярдным ударом! Но как хорошо ни играл в тот вечер Александр (даже лучше Диего Марадоны, который также участвовал в той игре, но со стороны оппонентов), а у соперников феерию выдал бразилец Карека. Именно его хет-трик во многом предопределил судьбу матча.

Тур спустя, в поединке против «Лечче» Александр также выделялся на футбольном поле, часто брал игру на себя, однажды благодаря дриблингу прошел трех (!) оппонентов, пока не был сбит соперником. Но вот в конце матча (победного, к слову, для «Синьоры») защитник «Лечче» Роберто Миджано сорвал опасный скоростной прорыв Александра грубым фолом, а украинец, падая, пытался ударить ногой оппонента. Вердикт рефери – красные карточки обоим. Наверное, в наше время Фемида ограничилась бы только желтыми…

4. 23.08.1989. Кубок Италии. Кальяри. «Кальяри» – «Ювентус» – 0:1 в дополнительное время. Гол: Заваров, 108.

Как же здорово украинец разобрался на левом фланге с защитниками «Кальяри»! По сути, в голевой атаке Заваров продемонстрировал самые яркие грани своего таланта. Победный гол был забит в дополнительное время, когда дело, казалось, уже шло к серии пенальти. Клаудио Раньери, тренировавший тогда островитян, в послематчевом интервью не скрывал своего разочарования.

5. 09.09.1989. Серия А. Турин. «Ювентус» – «Асколи» - 3:1 (2:0). Голы: Заваров, 1, Бонетти, 22, Сабато, 70, автогол – Каcагранде, 53.

Накануне той игры футбольная семья «Ювентуса» испытала настоящий шок: легендарный защитник, чемпион мира-82 Гаэтано Ширеа погиб в автокатастрофе, и этот матч прошел под знаком памяти о нем. Заваров забил уже на 1-й минуте, в быстрой контратаке, воспользовавшись передачей с правого фланга в исполнении португальца Руя Барруша. Ну, и филигранная подача Александра со стандарта поспособствовала результативному удару головой защитника Дарио Бонетти (гренадера ростом 187 см!), установившего счет 2:0. После этой победы «Юве» утвердился на 1-й строчке турнирной таблицы. Это был единственный период туринской каденции Заварова, когда «бьянко-нери» лидировали в серии А. Но, к сожалению, очень короткий, ведь уже в следующем туре «ювентини» уступили на выезде «Интеру» и на самый верх больше не поднимались.

6. 12.09.1989. Кубок УЕФА. Забже. «Гурник» – «Ювентус» – 0:1 (0:0). Гол: Заваров, 72.

«Ювентус» сыграл на выезде в Кубке УЕФА через пару дней после матча в серии А, во вторник. Тогда, в эпоху, когда именно среду величали «большим футбольным днем Европы», это было редкостью. Специально проверял, переспрашивал у итальянского коллеги, не погрешность ли это футбольных статистиков. Как выяснилось, нет. И обе игры Заваров провел на высоком уровне, в обеих отличился прекрасными голами! В Польше, в частности, замкнул прострел Руя Барруша с правого фланга.

7. 19.11.1989. Серия А. Удине. «Удинезе» – «Ювентус» – 2:2 (0:1). Голы: Орландо, 77, Бранка, 82 – Заваров, 23, Фортунато, 64.

«Большим спектаклем при 41-тысячной зрительской аудитории» назвал этот матч комментатор из Удине. И действительно это «бело-черное» дерби было богато яркими моментами! Ожесточенная борьба (семь желтых карточек на две команды!), немало результативных атак, изысканных комбинаций, нестандартных действий! Прекрасно сыграл и наш соотечественник. Сначала Заваров быстро сориентировался в штрафной площадке фриульцев и точным ударом открыл счет. В дальнейшем, уже во 2-м тайме мог самостоятельно удваивать счет, но не сумел в одном из моментов опередить защитника. Однако во 2-м голе «зебр» в ворота «маленьких зебр» уроженец Луганска все же принял участие. Именно после углового, умело поданного Александром, «ювентини» оказались сообразительнее удинцев и довели преимущество в счете до двух мячей. Но «фриулани» отыгрались, проявив настоящий характер. Тем не менее, Заваров был едва ли не самой заметной фигурой в матче среди игроков обеих команд.

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Заметили, что свои лучшие матчи на Апеннинах Заваров сыграл осенью? Была еще любопытная кубковая битва в январе 1990-го, где Александр провел победный гол в ворота «Пескары». Не нашел эту игру во всемирной паутине (разве что фрагменты), поэтому мне сложно судить именно о том поединке. Но осень – время, когда питомцы Лобановского обычно пребывали в оптимальной форме. Собственно, итальянская карьера Заварова – тому свидетельство. Быстро потерял место в основе? Не знаю, откуда брались те инсинуации, ведь в первый свой итальянский сезон украинец сыграл в 32-х матчах серии А, проведя в целом на поле в матчах чемпионата 2600 минут. Больше этот показатель лишь у четырех игроков того состава «бьянко-нери», один из которых вратарь, второй – либеро. Второй сезон Александра в «Юве»: 28 матчей в серии А и более 2200 минут на поле. О каком выпадении из основы идет речь?

В любом случае, Александр Анатольевич Заваров стал пионером среди украинских игроков в зарубежных суперклубах. Насколько наш пионер помог «Старой Синьоре»? Два сезона, проведенные легендой киевского «Динамо» в составе «бьянко-нери», безусловно, нельзя назвать лучшими для туринского гранда на внутренней арене. Два подряд 4-х места в серии А – не тот результат, к которому стремились руководство, тифози и сами игроки, в конце концов. Вместе с тем, на евроарене был выигран Кубок УЕФА (соответствующий постер с изображением ликующей туринской раздевалки из Guerin Sportivo долго украшал мою юношескую комнату!). Алленаторе тогдашнего «Юве» Дино Дзофф был в то время начинающим тренером. И стартовать сразу с такой величины как «Старая Синьора» сложновато. Дзофф напряженно трудился, изо всех сил старался стабилизировать игру клуба, ставшего для него родным, но по большому счету это у него не получилось. Особенно показательным стало сокрушительное поражение (0:4) в сезоне-1988/89 от «Милана» под руководством Арриго Сакки. Средств бороться с двумя опорниками-«миланисти» (да еще и какими: Роберто Донадони и Карло Анчелотти!) Дзофф не нашел. Ловлю себя на мысли, что интересно было бы понаблюдать за Заваровым в «Юве» траппатониевского образца. Но, к сожалению, такую ​​возможность футбольная история не предоставила…

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Заваров и Сергей Алейников (слева)

Конец 80-х для нас стал временем, когда мы стремглав, без оглядки погружались в новую реальность. Ударялись в неопределенные приключения, начинали скитаться по свету (нередко не особо спеша к голове за умом, чего уж греха таить!), одним словом, искали себя, пока все не пошло на лад (ну, это, конечно, в лучшем случае). Представители «Золотой команды» Валерия Лобановского середины 1980-х избрали разные пути продления своей жизни в футболе. Многие умащивали пятки салом, стремясь выехать из начинающего агонизировать Союза в соблазнительные зарубежные далека. «Там» в любом случае считалось лучше, чем «здесь». Ошибся ли Заваров, приняв предложение «Ювентуса»? Да ладно вам, какая тут может быть ошибка! Стал украинским патфайндером в зарубежном топ-клубе! Сравнение с нынешним временем? Сейчас куда меньше различий между здешним и западным образом жизни, иностранцы из развитых стран для нас, нынешних, уже не инопланетяне. Кроме того, отличие еще и в том, что тогда Заваров переходил из одного суперклуба (не имею в виду капиталистическую организацию, тогда на наших широтах в ее сторону были сделаны только первые шаги, речь об уровне именно футбольных европосягательств: в 1988 г. у «Динамо» и «Юве» они были вполне сопоставимы) в другой суперклуб. А вот теперь суперклубов у нас нет. Наполненность событиями тех и нынешних времен также не сравнишь. Тогда, при всем сползании Страны Советов в пропасть, по крайней мере, у нас не было войны. А нынешняя агрессия северо-восточных нищих умом вояк побуждает задуматься об отъезде за границу многих украинских футболистов. И часто речь идет об отъезде хоть куда-нибудь, хотя и в суперклубах украинских фамилий стало больше, чего уж там.

Алексей РЫЖКОВ