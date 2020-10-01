Умер Сергей Ателькин

Сегодня ночью скончался бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин.

По информации ведущего программы «Великий футбол» Александра Денисова, причиной смерти 48-летнего Ателькина стали проблемы с сердцем.

За «Шахтер» Сергей Ателькин выступал с 1990 по 1997 годы, после чего перебрался в итальянский «Лечче». В 1999 году вернулся в стан «горняков», и провел за команду еще три года, а карьеру завершил в 2003-м в донецком «Металлурге».

Сергей Ателькин становился чемпионом Украины в 2002 году, а также был 4-кратным обладателем Кубка страны. Награждался орденом «За заслуги» III степени. После завершения карьеры футболиста работал селекционером.