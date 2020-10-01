Умер Сергей Ателькин

Сегодня ночью скончался бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин.
По информации ведущего программы «Великий футбол» Александра Денисова, причиной смерти 48-летнего Ателькина стали проблемы с сердцем.
За «Шахтер» Сергей Ателькин выступал с 1990 по 1997 годы, после чего перебрался в итальянский «Лечче». В 1999 году вернулся в стан «горняков», и провел за команду еще три года, а карьеру завершил в 2003-м в донецком «Металлурге».
Сергей Ателькин становился чемпионом Украины в 2002 году, а также был 4-кратным обладателем Кубка страны. Награждался орденом «За заслуги» III степени. После завершения карьеры футболиста работал селекционером.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рановато.
Нам пишут одно, а все они много пьют после дмб
Диабет, наверное...
"Перед началом второго круга сезона 1995/96 команда занимала 16-е место из 18. После прихода из «Шахтёра» Ателькина, Матвеева и Леонова (все были арендованы), во второй половине сезона, по набранным очкам, команда уступила только чемпионам страны киевским динамовцам, дошла до полуфинала кубка Украины и заняла итоговое 9-е место."
Они тогда громили во втором клубе всех подряд в ярком стиле. По забитым голам они тоже уступили только ДК или даже всех превзошли всех, точно не помню.
Это был пик интереса к ФК в городе, стадион на каждом матче был забит под завязку.
Спасибо Сергею, вечная память.
Молодой ведь совсем.
Помню его как достойного крота (наряду с Орбу, Зубовым, Беликом и другими), которых потом заменили на гнойных бразил.
"Перед началом второго круга сезона 1995/96 команда занимала 16-е место из 18. После прихода из «Шахтёра» Ателькина, Матвеева и Леонова (все были арендованы), во второй половине сезона, по набранным очкам, команда уступила только чемпионам страны киевским динамовцам, дошла до полуфинала кубка Украины и заняла итоговое 9-е место."
Они тогда громили во втором клубе всех подряд в ярком стиле. По забитым голам они тоже уступили только ДК или даже всех превзошли всех, точно не помню.
Это был пик интереса к ФК в городе, стадион на каждом матче был забит под завязку.
Спасибо Сергею, вечная память.
Игрок на котором я вырос, светлая память.
Очень жаль
"Перед началом второго круга сезона 1995/96 команда занимала 16-е место из 18. После прихода из «Шахтёра» Ателькина, Матвеева и Леонова (все были арендованы), во второй половине сезона, по набранным очкам, команда уступила только чемпионам страны киевским динамовцам, дошла до полуфинала кубка Украины и заняла итоговое 9-е место."
Они тогда громили во втором клубе всех подряд в ярком стиле. По забитым голам они тоже уступили только ДК или даже всех превзошли всех, точно не помню.
Это был пик интереса к ФК в городе, стадион на каждом матче был забит под завязку.
Спасибо Сергею, вечная память.
Игрок на котором я вырос, светлая память.
Очень жаль
"Перед началом второго круга сезона 1995/96 команда занимала 16-е место из 18. После прихода из «Шахтёра» Ателькина, Матвеева и Леонова (все были арендованы), во второй половине сезона, по набранным очкам, команда уступила только чемпионам страны киевским динамовцам, дошла до полуфинала кубка Украины и заняла итоговое 9-е место."
Они тогда громили во втором клубе всех подряд в ярком стиле. По забитым голам они тоже уступили только ДК или даже всех превзошли всех, точно не помню.
Это был пик интереса к ФК в городе, стадион на каждом матче был забит под завязку.
Спасибо Сергею, вечная память.
Рановато.
Нам пишут одно, а все они много пьют после дмб
Диабет, наверное...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.