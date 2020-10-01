Умер Сергей Ателькин

Легендарному экс-форварду «Шахтера» было всего 48 лет…

  • 01.10.2020 10:33
  • 4201 просмотр
  • 18 комментариев
Умер Сергей Ателькин
© ФК Шахтер. Сергей Ателькин

Сегодня ночью скончался бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин.

По информации ведущего программы «Великий футбол» Александра Денисова, причиной смерти 48-летнего Ателькина стали проблемы с сердцем.

За «Шахтер» Сергей Ателькин выступал с 1990 по 1997 годы, после чего перебрался в итальянский «Лечче». В 1999 году вернулся в стан «горняков», и провел за команду еще три года, а карьеру завершил в 2003-м в донецком «Металлурге».

Сергей Ателькин становился чемпионом Украины в 2002 году, а также был 4-кратным обладателем Кубка страны. Награждался орденом «За заслуги» III степени. После завершения карьеры футболиста работал селекционером.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(32 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    con clusion
      con clusion, 01.10.2020 11:12
    0
    Помню.
    Рановато.
    Нам пишут одно, а все они много пьют после дмб
    Ссылка
    Artyom_I
      Artyom_I, 01.10.2020 11:12
    0
    Рыцарь без страха и упрёка
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 01.10.2020 11:08
    0
    329 ігор на вищому рівні-95 голів.Добрий нападник.Довелося бачити.В історії "Шахтаря" залишиться назавжди.Земля пухом.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 11:08
    0
    RIP.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.10.2020 11:07
    0
    kvv1404, 01.10.2020 10:49
    Мої співчуття! Гравець був гарний.Але біда всіх бувших спортсменів це перейти вік з 42 до 50 років!
    Пишут у него было 40 кг лишнего веса.
    Диабет, наверное...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.10.2020 11:07
    +1
    sv_2000, 01.10.2020 11:06
    Мало кто помнит, но с Ателькинім связана самая яркая страница в истории Кременчуцкого "Кремня". Тогда был звездный час скромного, но гордого клуба. Выдержка из "Википедии"
    "Перед началом второго круга сезона 1995/96 команда занимала 16-е место из 18. После прихода из «Шахтёра» Ателькина, Матвеева и Леонова (все были арендованы), во второй половине сезона, по набранным очкам, команда уступила только чемпионам страны киевским динамовцам, дошла до полуфинала кубка Украины и заняла итоговое 9-е место."
    Они тогда громили во втором клубе всех подряд в ярком стиле. По забитым голам они тоже уступили только ДК или даже всех превзошли всех, точно не помню.
    Это был пик интереса к ФК в городе, стадион на каждом матче был забит под завязку.
    Спасибо Сергею, вечная память.
    "во втором клубе" читать "во втором круге"
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.10.2020 11:07
    -1
    Земля пухом.
    Молодой ведь совсем.
    Помню его как достойного крота (наряду с Орбу, Зубовым, Беликом и другими), которых потом заменили на гнойных бразил.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.10.2020 11:06
    +2
    Мало кто помнит, но с Ателькинім связана самая яркая страница в истории Кременчуцкого "Кремня". Тогда был звездный час скромного, но гордого клуба. Выдержка из "Википедии"
    "Перед началом второго круга сезона 1995/96 команда занимала 16-е место из 18. После прихода из «Шахтёра» Ателькина, Матвеева и Леонова (все были арендованы), во второй половине сезона, по набранным очкам, команда уступила только чемпионам страны киевским динамовцам, дошла до полуфинала кубка Украины и заняла итоговое 9-е место."
    Они тогда громили во втором клубе всех подряд в ярком стиле. По забитым голам они тоже уступили только ДК или даже всех превзошли всех, точно не помню.
    Это был пик интереса к ФК в городе, стадион на каждом матче был забит под завязку.
    Спасибо Сергею, вечная память.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 01.10.2020 11:03
    0
    Жаль, я его не знал!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 01.10.2020 11:01
    +2
    Очень жаль! Уходят лучшие, и в таком раннем возрасте. Земля пухом
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 10:59
    +2
    Пиз...ец
    Игрок на котором я вырос, светлая память.
    Очень жаль
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.10.2020 10:59
    +2
    Земля пухом! Царствие небесное! Очень хороший был футбоист!!
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 01.10.2020 10:56
    +2
    Скорбим! Вечная память!!!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 01.10.2020 10:51
    +3
    Вечная память.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 01.10.2020 10:49
    +3
    Мої співчуття! Гравець був гарний.Але біда всіх бувших спортсменів це перейти вік з 42 до 50 років!
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 01.10.2020 10:47
    +4
    Вечная память.......
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 10:43
    +5
    Ужас! Вечная память
    Ссылка
    Павло Троян
      Павло Троян, 01.10.2020 10:41
    +8
    Вічна пам'ять! Хороший був гравець!
    Ссылка
    Павло Троян
      Павло Троян, 01.10.2020 10:41
    +8
    Вічна пам'ять! Хороший був гравець!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 10:43
    +5
    Ужас! Вечная память
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 01.10.2020 10:47
    +4
    Вечная память.......
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 01.10.2020 10:51
    +3
    Вечная память.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 01.10.2020 10:49
    +3
    Мої співчуття! Гравець був гарний.Але біда всіх бувших спортсменів це перейти вік з 42 до 50 років!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.10.2020 11:06
    +2
    Мало кто помнит, но с Ателькинім связана самая яркая страница в истории Кременчуцкого "Кремня". Тогда был звездный час скромного, но гордого клуба. Выдержка из "Википедии"
    "Перед началом второго круга сезона 1995/96 команда занимала 16-е место из 18. После прихода из «Шахтёра» Ателькина, Матвеева и Леонова (все были арендованы), во второй половине сезона, по набранным очкам, команда уступила только чемпионам страны киевским динамовцам, дошла до полуфинала кубка Украины и заняла итоговое 9-е место."
    Они тогда громили во втором клубе всех подряд в ярком стиле. По забитым голам они тоже уступили только ДК или даже всех превзошли всех, точно не помню.
    Это был пик интереса к ФК в городе, стадион на каждом матче был забит под завязку.
    Спасибо Сергею, вечная память.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 01.10.2020 11:01
    +2
    Очень жаль! Уходят лучшие, и в таком раннем возрасте. Земля пухом
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 10:59
    +2
    Пиз...ец
    Игрок на котором я вырос, светлая память.
    Очень жаль
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.10.2020 10:59
    +2
    Земля пухом! Царствие небесное! Очень хороший был футбоист!!
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 01.10.2020 10:56
    +2
    Скорбим! Вечная память!!!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.10.2020 11:07
    +1
    sv_2000, 01.10.2020 11:06
    Мало кто помнит, но с Ателькинім связана самая яркая страница в истории Кременчуцкого "Кремня". Тогда был звездный час скромного, но гордого клуба. Выдержка из "Википедии"
    "Перед началом второго круга сезона 1995/96 команда занимала 16-е место из 18. После прихода из «Шахтёра» Ателькина, Матвеева и Леонова (все были арендованы), во второй половине сезона, по набранным очкам, команда уступила только чемпионам страны киевским динамовцам, дошла до полуфинала кубка Украины и заняла итоговое 9-е место."
    Они тогда громили во втором клубе всех подряд в ярком стиле. По забитым голам они тоже уступили только ДК или даже всех превзошли всех, точно не помню.
    Это был пик интереса к ФК в городе, стадион на каждом матче был забит под завязку.
    Спасибо Сергею, вечная память.
    "во втором клубе" читать "во втором круге"
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 01.10.2020 11:12
    0
    Помню.
    Рановато.
    Нам пишут одно, а все они много пьют после дмб
    Ссылка
    Artyom_I
      Artyom_I, 01.10.2020 11:12
    0
    Рыцарь без страха и упрёка
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 01.10.2020 11:08
    0
    329 ігор на вищому рівні-95 голів.Добрий нападник.Довелося бачити.В історії "Шахтаря" залишиться назавжди.Земля пухом.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 11:08
    0
    RIP.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.10.2020 11:07
    0
    kvv1404, 01.10.2020 10:49
    Мої співчуття! Гравець був гарний.Але біда всіх бувших спортсменів це перейти вік з 42 до 50 років!
    Пишут у него было 40 кг лишнего веса.
    Диабет, наверное...
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 01.10.2020 11:03
    0
    Жаль, я его не знал!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности